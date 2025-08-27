De apartamento turístico a vestidor de los novios de Badajoz

En la era de Instagram y Tiktok, una imagen lo es todo. El día a día de la sociedad está marcado por mostrar en redes todo lo que hacemos en forma de fotos bonitas. Una boda no es menos. Cada vez es más habitual que las parejas decidan hacerse varias sesiones de fotos, antes, durante y después del feliz evento.

Muchos novios deciden irse a praderas, zonas vegetales o incluso cerca del mar, a la playa. Sin embargo, algunos pacenses se decantan por la belleza que desprenden los monumentos y calles de su ciudad. Uno de los lugares más emblemáticos y el favorito de muchos es la Catedral de San Juan Bautista.

Es por ello, que en los últimos meses se ha puesto de moda alquilar un piso turístico que está cerca de la plaza de España. La mayoría de sus huéspedes no son forasteros, sino pacenses.

El apartamento de vacaciones La Casa da Catedral está situado en la calle Meléndez Valdés y cuenta con dos grandes ventanales con una bonita vista a la catedral desde las alturas, que muchos novios escogen como set para hacer su sesión de fotografía. “Tenemos dos apartamentos, el de la primera planta se llama Jerónimo y el de la segunda que se llama Ramona, este último es el más demandado” relata Verónica Luengo, dueña. “Los dos son muy bonitos, pero como Ramona está en una planta superior, pues lo prefieren porque se ve la catedral desde más arriba”, comenta. Además de las dos plantas el edificio dispone de una terraza, también accesible para una posible sesión.

“Hace un par de semanas me alquilaron el piso solo para hacer las fotos, eso nunca me había ocurrido, los novios habitualmente pasan la noche porque ya han pagado la habitación” admite Luengo.

David es fotógrafo en D&M Fotografía Weddings y en estos últimos meses ya ha realizado dos sesiones. “Es un sitio ideal para nuestro trabajo, han sido dos novios los que se han vestido allí, el primero se casaba en la propia catedral y el segundo en San Agustín”, esclarecía.

No obstante, este no es el único motivo por el que los novios escogen este lugar. Su cercanía a las iglesias lo convierte en el lugar idóneo para que el futuro matrimonio pueda vestirse en su gran día. “Pasan la noche aquí, junto a su familia y al día siguiente se preparan para ir al altar”, dice la dueña. “También es muy habitual que las alquilen para familiares que vengan desde otras ciudades y no para ellos. En muchos casos reservan el edificio entero”.

Capacidad de los apartamentos y precios

Las viviendas disponen de dos habitaciones con camas individuales y sofá cama. Pueden hospedarse 5 personas en cada apartamento, un total de diez en todo el edificio. “Es una casa con alma, tiene mucho encanto, porque mezcla la decoración antigua que tenían mis tíos abuelos con toques modernos que he añadido yo, no es el típico piso de Ikea”, explica Verónica Luengo.

Respecto al precio oscila entre los 100 y los 130 euros por una noche y los 250 y los 300 por un fin de semana. “En Madrid y otras zonas de España alquilan espacios como el que yo tengo para este tipo de producciones y pagan un alto precio por la localización. Pero estamos en Badajoz, yo lo que hago es cobrarles la noche” según apunta la dueña. Un precio a pagar por tener una foto bonita para Instagram.