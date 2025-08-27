Badajoz abre la primera convocatoria de ayudas de acción social: 510.000 euros para entidades sin ánimo de lucro

El Ayuntamiento de Badajoz, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), ha abierto el plazo para presentar proyectos a la primera convocatoria de ayudas de acción social 2025-2026, dotada con 510.000 euros a repartir en dos anualidades (255.000 euros por año). Hasta ahora, estas subvenciones eran nominativas.

Está dirigida a entidades sin ánimo de lucro que trabajan con los colectivos más vulnerables en la ciudad, que tienen un plazo de 15 días hábiles, a contar desde hoy, para presentar sus solicitudes.

La convocatoria establece ocho áreas prioritarias de financiación, entre las que se distribuirá el montante global. Así, para proyectos relacionados el alojamiento de personas y familias en riesgo de exclusión social se contemplan 220.000 euros, mientras que para los vinculados a la alimentación se prevén 198.000 (58.000 para entidades de distribución, 94.000 para comedores sociales, 8.000 para desayunos sociales y 12.000 para programas de apoyo a los trastornos alimenticios).

La partida para proyectos que favorezca la inclusión y autonomía de las personas con discapacidad es de 48.000 euros; y de 12.000, la de acciones relacionadas con la salud mental.

Inmigrantes y víctimas de violencia de género

Hay 6.000 euros para proyectos de integración y acompañamiento de inmigrantes; y la misma cantidad para atención a víctimas de violencia de género y promoción del voluntariado. A programas de prevención y atención a población con problemas de drogadicción se establecen ayudas por 8.000 euros.

A la convocatoria pueden concurrir organizaciones, instituciones, fundaciones y asociaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan su sede en Badajoz y hayan desarrollado su actividad en la ciudad durante un mínimo de 5 años. Además, las entidades solicitantes no podrán tener pendientes justificaciones de otras subvenciones concedidas por el ayuntamiento ni deudas con la Administración local ni con la Seguridad Social.

Los proyectos subvencionados deben desarrollarse entre el 1 de enero de 2025 y el 1 de noviembre de 2026. La justificación de las ayudas por parte de las entidades beneficiarias será por anualidades.

El pago de las subvenciones, será de un 50% de la cantidad concedida al resolverse la convocatoria, y el resto se abonará cuando se justifique la primera a anualidad. En el caso de la segunda, la mitad de la ayuda se entregará una vez acreditada la de 2025, y el otro 50%, cuando sea justificada el total de la subvención otorgada (con el 1 de noviembre como fecha límite).