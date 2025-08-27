Se anunciará en los próximos días
La Diputación de Badajoz rendirá un homenaje póstumo a Paco Zambrano
Por su aportación al flamenco extremeño
La Diputación de Badajoz rendirá un homenaje póstumo al flamencólogo extremeño Paco Zambrano, recientemente fallecido. "Para nosotros ha sido una pérdida muy importante. Nos dejó hace unas semanas de manera sorprendente porque nadie nos esperábamos esta despedida". Ha lamentado el diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, este miércoles durante la presentación del V Festival Flamenco de Guareña.
En este sentido, ha querido poner en valor su figura en relación a este tipo de festivales flamencos, así como en todo lo relacionado con el Porrina de Badajoz, con el cual Zambrano "se esmeró muchísimo".
Cabezas ha adelantado que institución provincial "va a hacer un homenaje como se merece a Paco Zambrano y a todo lo que ha hecho por el flamenco en la provincia de Badajoz y en Extremadura". "Si el flamenco aparece en el Estatuto de Autonomía de Extremadura es gracias a Paco Zambrano. En su día reivindicó como algo nuestro también el flamenco y no solo de los andaluces, sino de los extremeños", ha señalado el diputado.
En su intervención, Cabezas ha trasladado un "abrazo muy cariñoso" a la familia del flamencólogo y ha avanzado que, en unos días, anunciarán ese homenaje que "se merece".
