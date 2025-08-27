Suceso
Ingresa en prisión un hombre por robar en el interior de vehículos y subirlo a sus redes sociales en Badajoz
Los hurtos fueron llevados a cabo en un parking subterráneo del centro de la ciudad
Un hombre de 47 años ha ingresado en prisión tras ser arrestado por robar en varios vehículos que se encontraban estacionados en un parking subterráneo del centro de la ciudad. El presunto autor contaba con un perfil activo en una red social donde publicaba sus hazañas y presumía de sus “méritos”. Estos videos han sido claves en la investigación como prueba para asegurar su participación en el caso.
La Policía Nacional lo detuvo el pasado 23 de agosto por la presunta autoría del acusado en varios delitos contra el patrimonio. El hombre se encuentra ya en prisión. Tras la instrucción del pertinente atestado, la autoridad decretó su ingreso en la cárcel.
Los agentes comenzaron la investigación tras recibir diferentes denuncias de particulares que habían sufrido robos en el interior de sus vehículos, así como daños realizados en las instalaciones del parking.
El ladrón fue captado por las cámaras de seguridad, que facilitaron la pronta identificación del autor “conocido sobradamente” por los agentes por su implicación en otros delitos.
