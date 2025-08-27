Estos son los nombres de bebés más elegidos en Badajoz en 2025

En Extremadura los nombres son mucho más que una etiqueta en el DNI: son herencia, memoria y, en muchos casos, una forma de rendir homenaje a la familia. Basta con echar un vistazo a los registros civiles para comprobarlo. La región sigue apostando por los clásicos de siempre, aunque poco a poco se cuelan nombres más modernos entre los recién nacidos.

Y si nos vamos provincia por provincia, las diferencias también hablan: en Badajoz manda Manuel, mientras que en Cáceres lo hace Antonio. Dos nombres que podrían parecer sacados de un árbol genealógico de hace un siglo… pero que hoy siguen estando en lo más alto.

Badajoz: Manuel a la cabeza y en ellas, siempre María

En la provincia pacense, Manuel es el nombre más repetido, seguido muy de cerca por otros igualmente tradicionales como Antonio, Francisco o José. Se trata de nombres profundamente enraizados en la cultura extremeña, presentes en abuelos, padres e hijos.

Entre los más pequeños, sin embargo, el panorama empieza a cambiar. Cada vez son más comunes nombres como Hugo, Alejandro, Mateo o Martín, que conviven con los clásicos en las aulas y parques de la provincia.

En femenino, Badajoz se mantiene fiel a su tradición: María sigue siendo el nombre más común, aunque en las nuevas generaciones aparecen alternativas como Lucía, Valeria o Jimena, que se van abriendo paso con fuerza.

Cáceres: Antonio, eterno protagonista

Al otro lado de Extremadura, en la provincia de Cáceres, el podio lo ocupa Antonio. Tras él, se repiten muchos de los mismos nombres que en Badajoz: Manuel, Francisco, José o David. Es el reflejo de una tierra donde la tradición sigue pesando a la hora de elegir cómo llamar a los hijos.

En los recién nacidos, sin embargo, se aprecia un cambio parecido al pacense: aquí se oyen cada vez más nombres como Alejandro, Lucas o Daniel. En el caso de las niñas, además de María, ha ganado popularidad Martina, Carmen, Isabel o María del Pilar, que en los últimos años se ha convertido en uno de los preferidos por las familias cacereñas.

La novedad viene pisando fuerte

Aunque todavía son minoría, cada vez más padres se decantan por nombres novedosos que hasta hace poco eran difíciles de ver en la sociedad extremeña. Es así, como en los últimos años han empezado a ganar fuerza nombres como Gael, Noah, Luca o Leo para ellos, y Alma, Astrid, Olimpia o Carlota para ellas.

Una mezcla de ayer y hoy

Extremadura se mueve entre dos aguas: por un lado, los nombres que nos suenan a toda la vida y que siguen reinando en los registros civiles; por otro, una nueva generación que empieza a apostar por nombres más cortos, modernos y con un aire distinto.

Manuel, Antonio y María siguen siendo los grandes símbolos, pero a su lado ya corretean los Hugo, Valeria, Mateo o Martina. Una convivencia que dibuja muy bien la esencia extremeña: orgullosa de sus raíces, pero abierta a los nuevos tiempos.