Badajoz despide agosto con ocio y cultura: esta es la agenda del fin de semana

Con el verano dando sus últimos coletazos, Badajoz se prepara para despedir agosto con un fin de semana cargado de planes para todos los gustos. De música en directo en lugares icónicos hasta propuestas culturales y familiares, la ciudad ofrece un abanico de actividades que invitan a aprovechar al máximo los días previos a la vuelta a la rutina. Un final de mes que promete movimiento, ambiente y la posibilidad de descubrir rincones y experiencias distintas sin salir de la capital pacense.

Viernes, 29 de septiembre

Cine de verano

Este será el último fin de semana de proyecciones de películas en el parque de la Legión. En este caso, el viernes se podrá ver "¡Salta!", una película que cuenta la historia de Óscar y Teo, dos hermanos que conviven en un modesto piso desde la desaparición de su madre, una prestigiosa científica experta en agujeros de gusano.

La película empieza a las 22.00 horas.

Público asistente a actos culturales. / Josemi Parra Sevillano

Música

Terminan las performances de 'La ciudad encendida' con un show conjunto del cuarteto de cuerda ‘Alla Corda’ y la artista plástica Carmen de Matos. Música y arte se dan la mano a las diez de la noche en la plaza de Santa María.

Por otro lado, el López de Ayala acoge un tributo a la historia de Manolo García. El grupo Manolo, El Burro y Cía. canta las canciones más famosas del artista en un concierto que dura una hora y 45 minutos. Las entradas están agotadas.

Exposiciones

Durante todo el fin de semana se podrá visitar la exposición Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz. Se trata de una muestra temporal que estará en el Museo de Bellas Artes de Badajoz hasta el mes de octubre.

Sábado, 30 de septiembre

Cine de verano

La última película que se podrá ver en el parque de la Legión es 'Gru 4. Mi villano favorito', un filme de animación que cuenta las aventuras del protagonista convertido en un agente de la Liga Antivillanos.

La proyección comienza a las 22.00 horas.

Música

Dos conciertos tendrán lugar el sábado. El primero es el de la banda portuguesa 'MT Rock the 80', un grupo que versiona temas españoles y anglosajones. El grupo lo forman el guitarrista Nuno Ferreira, el batería Setório Calado, el bajista Fábio Rodrigues y Fábio Paz en las percusiones. Actuarán en el López de Ayala a las 22.00 horas. Las entradas tienen un precio de doce euros.

De forma gratuita actúa Conreverse, banda extremeña con trayectoria que durante tres horas de concierto, hace un repaso de los mejores temas de la música española desde los años 2000 hasta la actualidad. De esta forma se pone el punto y final a los conciertos de 'La ciudad encendida' 2025.

Iluminación ornamental

Última oportunidad para disfrutar de la iluminación ornamental que decora los jardines de La Galera. Este nuevo aspecto se debe también a 'La ciudad encendida'. Se podrá visitar todas las noches del fin de semana hasta las 00.00 horas.