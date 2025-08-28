Muestra artística
Celeste Pinilla ilustra Badajoz en una exposición con 40 piezas
La muestra ‘Fragmentos urbanos, Badajoz en Escena’ podrá visitarse del 1 al 13 de septiembre en Ámbito Cultural de El Corte Inglés
Badajoz se convierte en protagonista de la nueva exposición de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Del 1 al 13 de septiembre, este espacio acoge ‘Fragmentos urbanos, Badajoz en Escena’, una muestra de 40 ilustraciones creadas por la artista pacense Celeste Pinilla.
La inauguración tendrá lugar el lunes 1 de septiembre a las 19.00 horas y promete ser una cita imprescindible para los amantes del arte y la ciudad. Pinilla combina la arquitectura de Badajoz con escenas inspiradas en películas, series y obras pictóricas, creando un universo visual donde la realidad urbana se mezcla con la ficción.
Nacida en 1999 y formada en Arquitectura por la Universidad de Sevilla, Pinilla ha explorado distintas técnicas de dibujo, publicando su trabajo en la cuenta Lady Blue. En ella narra historias de Badajoz a través de escenas imaginarias que invitan a redescubrir su patrimonio y su identidad cultural desde otra mirada.
