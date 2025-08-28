Suceso
Herido un hombre en un accidente de tráfico en la avenida Saavedra Palmeiro de Badajoz
El varón, de 60 años, ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario tras una colisión entre un coche y una moto
Un hombre de 60 años ha resultado herido este jueves tras un accidente de tráfico ocurrido en la avenida Manuel Saavedra Palmeiro de Badajoz, donde han colisionado un coche y una motocicleta a la altura del número 13 de la vía.
El suceso se ha producido en torno a las 14.45 horas y ha obligado a movilizar a los servicios de emergencias del SES, que han desplazado una unidad medicalizada y otra de soporte vital básico. El herido ha sido atendido en el lugar y posteriormente trasladado en estado menos grave al Hospital Universitario. El hombre presentaba una fractura de tobillo cerrada.
Hasta el lugar también ha acudido una patrulla de Policía Local.
