Policía Nacional
Operación policial en Suerte de Saavedra: buscaban a un varón sospechoso de robos en Sevilla
Cuando iba a ser detenido en la capital hispalense, se dio a la fuga y presuntamente arrolló con un vehículo a uno de los agentes
En la intervención de Badajoz se han practicado detenciones, pero no se ofrecen detalles al haberse decretado el secreto de las actuaciones
La operación policial que este miércoles por la mañana se llevó a cabo en la barriada pacense de Suerte de Saavedra tenía como objetivo detener a un varón sospechoso de varios robos en Sevilla, que presuntamente habría arrollado a un agente de la Policía Nacional con el vehículo en el que se dio a la fuga cuando iba a ser detenido en la capital hispalense, según la información a la que ha tenido acceso este diario.
No obstante, fuentes oficiales no confirman este extremo, alegando que la investigación continúa abierta y que se ha decretado el secreto de las actuaciones. Desde la comisaría pacense se limitan a señalar que la operación está dirigida por la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, que tampoco ofrece detalles al respecto.
Agentes de la Policía Judicial de Sevilla estuvieron al frente del amplio dispositivo policial desplegado en Suerte de Saavedra, en el que participaron como apoyo la unidad canina, Seguridad Ciudadana y la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR).
Según fuentes consultadas, se han practicado detenciones, aunque no ha trascendido el número ni tampoco si entre los arrestados se encontraría el sospechoso al que se seguía la pista, que habría buscado refugio en Badajoz para evitar la acción policial tras huir de Sevilla.
Los agentes se desplegaron en Suerte de Saavedra al amanecer y la intervención no se prolongó durante mucho tiempo. Poco después de las ocho de la mañana ya no había presencia policial en la zona.
- La patrona de Badajoz volverá a la iglesia de San Agustín tras más de dos décadas
- El activismo de Raquel, paciente oncológica ostomizada, en las piscinas de Badajoz: 'Esta es mi bolsita para hacer pipí
- Atropellada una menor que circulaba en un patinete en Badajoz
- La Bonoloto deja un premio de 30.000 euros en Badajoz
- San Roque (Badajoz) celebra la feria del barrio con una fiesta de la espuma
- Nuevo altercado en Diego de Badajoz: un menor denunciado por desobediencia
- Góspel y un selfie con un T-Rex, entre las novedades de La Noche en Blanco 2025
- El 'Deltacar' multa a 55 conductores en su primera semana de funcionamiento en Badajoz