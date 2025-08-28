Los vecinos se organizan de nuevo: Desbrozan la maleza en el Cerro de Reyes de Badajoz

«Si nosotros no lo hacemos, nadie lo hace», denuncian los vecinos de la barriada de Cerro de Reyes en Badajoz. Saray y su marido, Jorge Regalado, dedicaron este sábado once horas a desbrozar un barranco situado en la calle Ángel Ganivet, frente a su vivienda, para frenar la acumulación de maleza, basura y mosquitos que, según denuncian, el ayuntamiento no limpia desde hace más de un año. El caso no es aislado: hace apenas un mes, residentes de la barriada de Llera reunieron 18.000 euros para hormigonar su calle ante el deterioro del firme, y en Suerte de Saavedra llevan años realizando limpiezas y pequeñas mejoras con sus propios medios.

Los vecinos se están poniendo manos a la obra. El último ejemplo lo protagonizan Saray y Jorge en Cerro de Reyes. Esta residente cuenta que el pasado 23 de agosto, desde las siete y media de la mañana hasta las seis de la tarde, su marido estuvo desbrozando el barranco situado frente a su casa con un rastrillo prestado y un sacho. Según relata, llevaban más de un año sin ver labores de limpieza en la zona, pese a haber denunciado la situación en redes sociales y llamar a Parques y Jardines, donde incluso les respondieron que esta actuación podía ser sancionada.

Jorge, marido de Saray, desbrozando frente a su vivienda en el Cerro de Reyes. / LCB

Práctica denunciable

No es la primera vez que los vecinos aseguran haber recibido mensajes de este tipo al actuar por su cuenta. En la Barriada de Llera, el ayuntamiento ya señaló que no podía intervenir porque se trataba de suelo urbano no consolidado y apuntó que este tipo de trabajos no están permitidos. En Cerro de Reyes, Saray afirma que, tras pedir al ayuntamiento que retirara los restos de maleza, le contestaron que esa actuación «podía ser denunciable».

A pesar de esas advertencias, Saray asegura que no es la primera vez que su marido actúa por su cuenta para mantener limpio el entorno. «Mi marido es el que normalmente limpia un poco por encima, pero este año se ha metido a fondo porque ya era insoportable», afirma. Jorge comenzó a trabajar a primera hora de la mañana, cuando el sol apenas despuntaba, y no terminó hasta bien entrada la tarde. En ese tiempo retiró ramas, arbustos y basura acumulada durante meses, hasta formar un gran montón de desechos que continúa esperando a ser recogido.

El contraste, explican, fue evidente: «antes era un barranco lleno de hierbajos, cacas de perro y bichos; ahora, al menos, se puede ver limpio», asegura Saray. La vecina lamenta, sin embargo, que el esfuerzo haya recaído en su marido y no en los servicios municipales: «él estuvo casi once horas sin parar, cuando lo que pedimos es que esto se haga de forma regular».

La familia no se limitó a actuar sobre el terreno. Saray difundió la situación a través de sus redes sociales, donde subió primero un vídeo mostrando el estado de la zona y etiquetó al consistorio. Tras más de diez días sin respuesta, publicó una segunda grabación con la limpieza ya hecha por Jorge. «Lo hice porque quiero que se vea cómo nos las tenemos que arreglar solos», apunta.

La sensación de abandono que describen en Cerro de Reyes la comparten otros barrios de la ciudad. En Suerte de Saavedra, por ejemplo, los vecinos llevan años organizándose para limpiar solares, retirar pintadas o recuperar espacios como la pista de petanca, que llegó a convertirse en un vertedero. Al igual que en Cerro de Reyes, explican que estas acciones surgen de la falta de atención periódica por parte del ayuntamiento.

Así se encontraba el área de vegetación frente a la vivienda de Saray y Jorge, antes de que los vecinos desbrozaran. / LCB

Falta de accesibilidad

Esa situación, añade Saray, también influye en la vida diaria de los vecinos más mayores. Explica que en algunas zonas los arbustos y restos de maleza dificultan el paso y hacen casi imposible que personas con movilidad reducida puedan cruzar con seguridad. A ello se suma la acumulación de basura en los alrededores y la percepción general de que el barrio queda relegado frente a otros puntos de la ciudad.

En Llera, la iniciativa de los vecinos tampoco surgió de un día para otro. Antes de costear el asfaltado de la calle El Perdigón, ya habían tenido que asumir por su cuenta la red de saneamiento, el abastecimiento de agua y hasta el alumbrado público. Llevan más de dos décadas reclamando una solución al ayuntamiento y explican que la situación afecta también a otras vías, como Pajaritos, El Morchuelo o el Camino de la Atalaya, que con las lluvias resultan intransitables.

Desde la concejalía de Parques y Jardines aseguran que todos los solares municipales han sido desbrozados dentro de la campaña que se puso en marcha a principios de verano. Esta versión es contraria a la de los vecinos que aseguran estar «abandonados».