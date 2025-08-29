Adrián Borrego, del programa 'Futuro' de Fundación CB: "Poder trabajar ha encendido nuestras mentes"

Encontrar un primer empleo se ha convertido en una «misión imposible» para los jóvenes. La exigencia de años de experiencia por parte de las empresas no ayuda a la inserción de los que acaban de entrar al mercado laboral, y especialmente, para aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión social por su falta de formación. Por este motivo, Fundación CB ha puesto en marcha el programa ‘Futuro’, una oportunidad que abre las puertas del sector profesional a jóvenes pacenses de entre 17 y 22 años que no hayan terminado sus estudios obligatorios.

Recientemente, ha finalizado la segunda edición de esta iniciativa. Cinco de sus ocho participantes ya tienen un contrato sobre la mesa. Sumado al pleno de la pasada edición (ocho de ocho encontraron trabajo), hace un total de 13 inserciones juveniles laborales en menos de un año natural.

Adrián Borrego ha sido uno de los beneficiados. Este pacense fue uno de los participantes de la primera edición, que finalizó en enero, y ahora trabaja en la RUCAB como encargado de mantenimiento. «Desde que acabé la ESO en 2021 he estado parado. No encontraba nada. Llegué a un punto en el que me agobiaba el estar en casa. Me enteré de esta oportunidad y no me lo pensé. Fue como un regalo caído del cielo», comenta Borrego.

Para este joven, el éxito de este programa se debe a su doble formación. Con una duración de seis meses, este proyecto se divide en dos etapas muy diferenciadas.

En la primera, los participantes reciben una formación teórica para fomentar su autoestima, actitud y mejorar sus habilidades sociales, de comunicación y trabajo en equipo, además de una preparación laboral individual. «La primera fase puede parecer simple, pero nada que ver. Además de explicarte como trabajar, también consiguen cambiar la actitud, sacar las ganas y demostrar a personas sin hábito de trabajo y estudio que tenemos futuro. No sólo nos ayudan a conseguir trabajo, encienden nuestras mentes», subraya Borrego.

En la segunda fase, los participantes acceden a un contrato laboral de prácticas en una de las empresas asociadas al programa. La selección de esta se lleva a cabo tras analizar las cualidades y preferencias del alumno, para así determinar el entorno laboral en el que puedan obtener un mejor funcionamiento y rendimiento y a la vez, sentirse más cómodo.

Nuria Santos, participante de la segunda edición, ha sido contratada por ‘7Grupo’, empresa donde ha desarrollado las prácticas, para trabajar en los Campos Federativos ‘Eusebio Bejarano’. Tras una experiencia fallida en una FP de peluquería, esta joven ha encontrado su vocación gracias a su estancia en el programa ‘Futuro’. «En estos seis meses he descubierto cosas que ni yo sabía que me podían llegar a gustar. Gracias al deporte y los niños he encontrado la actividad, comodidad y alegría que siempre he necesitado», explica la joven.

Nuria Santos supervisando un torneo de ping-pong infantil en los campos 'Eusebio Bejarano' / La Crónica

Santos alaba el aspecto social de este proyecto. Asegura que el ambiente que se vive en ambas fases es «fabuloso». «Profesores, empresas, compañeros, personal... Todo fantástico. Para mí, una persona cuya experiencia en relaciones personales es pésima, este programa, además de ayudarte a conseguir trabajo, te ayuda y te da confianza para socializar y relacionarte de manera abierta con las personas y el mundo que te rodea», concluye Nuria Santos.