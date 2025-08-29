Los días 12 y 13 de septiembre
Los comercios de Badajoz celebran la vuelta al cole con juegos y magia en la calle
Habrá regalos para los participantes, entre ellos un centenar de mochilas con material escolar
Badajoz dará la bienvenida al nuevo curso con un fin de semana de actividades que llenarán de ambiente los centros comerciales abiertos de Menacho, Casco Antiguo y San Roque los días 12 y 13 de septiembre.
El ayuntamiento, a través de la Concejalía de Comercio, ha preparado una programación pensada para los más jóvenes, de entre 8 y 16 años, con campeonatos de juegos de mesa, gymkanas urbanas y espectáculos de magia. Además, habrá regalos para los participantes, entre ellos un centenar de mochilas con material escolar.
Programación
En el paseo de San Francisco, el viernes 12 se celebrará un campeonato de juegos de mesa (de 17.30 a 20.00 horas). El sábado por la mañana (de 11.00 a 13.30) será el turno de una gymkana que recorrerá diferentes comercios colaboradores, con pruebas adaptadas a cada edad y premios para los equipos ganadores. A mediodía, de 12.00 a 13.00 horas, la magia tomará el escenario para animar la jornada.
En San Roque, las propuestas se trasladan al parque infantil junto a la calle Teresa Istúriz. Allí, la gymkana del viernes (de 18.00 a 20.30 horas) estará pensada para pequeños de infantil y primaria, con pruebas en comercios del barrio y reparto de regalos. El sábado, de 11.00 a 14.00 horas, se celebrará otro campeonato de juegos de mesa para jóvenes. En este mismo espacio habrá también espectáculo de magia el viernes de 18.30 a 19.30 horas.
Las inscripciones son gratuitas y podrán realizarse de manera online desde el 1 de septiembre o presencialmente media hora antes de cada actividad.
