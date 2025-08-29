Los niños pacenses aprenden sobre el mundo digital: "Yo no conocía los peligros que hay en Internet, ahora sí"

“He aprendido tantas cosas que cuando vuelva al cole quiero pedirle a mi profe que me deje dar una clase”. Estas son palabras de Julia, de nueve años. Es una de los 16 menores que han podido disfrutar esta semana del campamento digital de la Fundación Cibervoluntarios, dentro del programa de Competencias Digitales para la Infancia (CODI).

Julia comenzó su formación el día 25 de agosto, este viernes es su último día. “He aprendido tantas cosas… Yo no sabía los peligros que había en Internet, pero ahora los conozco. Sé que no debo dar mis datos personales y que no hay que aceptar todas las Cookies", ha asegurado.

Imagen de Julia alumna del campamento digital / Andrés Rodríguez

Al lado de Julia se ha sentado Javier, de diez años. Es otro de los participantes del campamento digital. En su caso, ha aprendio a hacer un buen uso de la privacidad en internet. "Es muy importante, no podemos dar nuestro número de teléfono o nuestra dirección a cualquiera. También debemos tener mucho cuidado con lo que publicamos, porque si, por ejemplo, estamos de vacaciones y subimos fotos, pueden saber que no estamos en casa y robarnos”, ha señalado.

Ambos han advertido, que a pesar de que en el colegio se les ha enseñado a enfrentar problemáticas que pueden darse navegando a través de Internet, como el ciberacoso o el ciberbullying, en el campamento digital han profundizado más en estos aspectos. También otros que desconocían. “En el cole no me han enseñado que eran las cookies o la huella digital, aquí si lo he aprendido. Además, también nos han enseñado como se usan muchas aplicaciones como Canva o Gmail”, ha dicho Julia.

Julia y Javier mostrando a Mariema Seck, concejala de juventud, que estan hacinedo en los ordenadores / Andrés Rodríguez

Sin embargo, los niños no han sido los únicos que han aprendido durante estas jornadas. “Mis padres no tenían ni idea y he tenido que enseñarles para que tengan cuidado. Hoy les hablaré de lo que he aprendido en el último día”, ha señalado Julia.

Modo de aprendizaje

El programa empleado por estos alumnos de competencias digitales es CODI. Esta aplicación presenta cinco niveles diferentes. Al desbloquear cada nivel, los cibernautas deben superar diferentes misiones para poder pasar al siguiente.

La encargada de supervisar que los alumnos realicen correctamente estas misiones, es Isabel Blanco, monitora del campamento y voluntaria. Ha sido la encargada, a su vez, de impartir las lecciones a los menores. "Lo que queremos enseñar con este campamento es el uso responsable de las nuevas tecnologías. Que los niños aprendan a identificar noticias verdaderas y falsas, a no publicar sus datos personales... etc. A saber, sobre todo, cómo utilizar la información y que no la usen de manera inapropiada" ha explicado.

La mayoría de los niños ha utilizado los ordenadores de los que disponía en las aulas, pero algunos de ellos han preferido usar sus propios dispositivos tecnológicos, algunos tablets y otros portátiles.

Jornadas de puertas abiertas

Con motivo del fin de estos campamentos, los niños han recibido la visita de Mariema Seck, concejala de la Juventud; José Luis Canito, director-gerente de FUNDECYT-PCTEXT y José Sánchez, director de la Escuela de Ingenierías Industriales de la Uex, en cuyas instalaciones también se ha impartido las jornadas. "Lo mejor que hacemos como instituciones es acompañar en el proceso, y que tanto niños como jóvenes sepan escoger la información veraz y reconocer que no pueden dar sus datos personales en las redes", ha concluido Seck.