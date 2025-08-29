Steven López: “Creamos experiencias donde padres, hijos y abuelos pueden cantar juntos”

ConReverse presenta este sábado 30 de agosto su show en el foso de la muralla de la calle Stadium. Esta actuación será la encargada de clausurar el programa de actividades de la Ciudad Encendida.

¿Qué podría contarnos acerca de ConReverse?

ConReverse es una de las mejores bandas cover de Extremadura, y nuestra misión es simple, revivir los grandes éxitos de los últimos 40 años… pero en español y con una calidad que conecta a diferentes generaciones. Llevamos a los escenarios versiones que han marcado vidas, con un enfoque fresco, profesional y emocionante. Nosotros siempre decimos que no solo tocamos canciones: creamos experiencias donde padres, hijos y abuelos pueden cantar juntos, emocionarse y compartir momentos.

¿Qué les diferencia del resto de grupos musicales?

Lo que nos diferencia no es solo nuestra selección de repertorio, sino cómo lo presentamos. Somos siete músicos sobre el escenario con la última tecnología en imagen y sonido para ofrecer un espectáculo diferente, moderno y de altísimo nivel. Cada show de ConReverse es una producción cuidada al detalle, pensada para emocionar, conectar y sorprender. No solo hacemos versiones, hacemos que vuelvas a sentir esas canciones… como la primera vez. Las llevamos un poco a nuestro estilo propio; nuestra compañera toca la viola, entonces hacemos arreglos un poco diferentes de las canciones.

Son siete integrantes ¿Qué rol desempeña cada uno?

Sí somos siete, Isabel Solís se encarga de los teclados, Isabel Romero de la viola y de la percusión, Álex Salinas del bajo, Jonathan Lloret de la batería, Aarón Jiménez de la voz principal y yo, Steven López, de la guitarra. Aunque al inicio éramos cinco.

¿Por qué se llaman ConReverse?

El nombre está basado en las cintas de casete. Nuestra idea inicial era ir rebobinando hacia atrás en el tiempo a través del repertorio musical, empezar con lo más actual hasta llegar a lo más antiguo. Ese fue el sentido, sumado también al nombre de Reverse del antiguo botón de los casetes.

¿Qué tipo de género musical tocan?

Pues como te comentaba, hacemos versiones de los últimos 40 años. Lo mismo interpretamos una canción de Nino Bravo que tocamos una canción de Pablo López. Aunque nuestro estilo lo enfocamos en el pop rock, realmente hacemos canciones de muchos estilos, versionamos todos los palos.

¿Cómo preparan su espectáculo?

Nosotros dedicamos el invierno prácticamente a preparar nuestro show, que tiene una duración de tres horas. No dejamos nada al azar, no improvisamos.

¿Qué pretende hacer llegar al público?

Nuestro objetivo es hacer que los que vayan a vernos recuerden todos los buenos momentos, tocando los mejores éxitos de los últimos 40 años. Seguramente si vas a nuestro concierto podrás escuchar alguna canción que te haga recordar algún episodio muy importante de tu vida. Nosotros buscamos precisamente revivir esos sentimientos cuando la gente nos ve en directo.

¿Cuáles son sus expectativas en Badajoz?

Este es el cuarto año consecutivo que tocamos en la ciudad. Empezamos en la Noche en Blanco, el primer año fue en la plaza de la Soledad y el éxito de ese año fue tan rotundo, que el ayuntamiento nos llamó para volver a actuar en la plaza Alta, en la cual hemos estado dos años seguidos. Sin embargo, este 2025 lo lógico es que cambien de banda, porque no todos los años van a poner a la misma. Entonces, hemos cambiado de escenario y en vez de realizar la función en la Noche en Blanco, vamos a participar en la clausura de la Ciudad Encendida.

¿Tienen el mismo sentimiento en cada escenario que pisan?

Nuestro show es el mismo para todos los lugares a los que vamos. Por ejemplo, hemos tocado este año en un pueblo de Huelva que tiene 65 habitantes y ahora vamos a tocar en Badajoz, que tiene sobre 150.000. Los sentimientos son diferentes porque el público y la cantidad del mismo, es distinto, pero nosotros tenemos las mismas ganas y el mismo objetivo.

¿Cómo es tener a un público tan amplio y con diferentes edades?

Nuestro repertorio es tan amplio que hace disfrutar a mucha gente. Hasta tal punto que hemos introducido un pasodoble en el repertorio, y cuando tú ves desde el escenario bailar a gente de 18 y de 58 años, dices, pues algo tenemos que estar haciendo bien. Al fin y al cabo, ConReverse está pensado para tocar en la plaza de un pueblo o una ciudad, entonces tenemos que intentar actuar para un abanico muy amplio del público. No podemos interpretar para gente joven porque si no la gente mayor se va a ir. O no podemos tocar solamente para personas de 50 a 60 años porque la gente de 30 no va a reconocer esas canciones.

¿Cómo definirían al público pacense?

El público de Badajoz transmite el calor y la energía que los artistas necesitamos siempre que estamos encima del escenario. Nos encanta verlos cantando y dándolo todo para que nosotros también demos toda nuestra energía pero desde el escenario.

¿Qué proyecto tienen en un futuro próximo?

Pues nuestro objetivo siempre es la mejora continua del repertorio que presentamos. Queremos que nuestro show sea diferente y mejor cada año. Porque este no solo implica la preparación de las canciones, también se necesita un equipo de sonido bastante potente y una composición visual del espectáculo que queremos ir innovando.