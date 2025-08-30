Una alumna de un curso municipal de albañilería en Badajoz denuncia comentarios machistas, racistas y homófobos

«Los homosexuales son enfermos mentales». «Cuando me case será con una mujer estrenada, no con una guarra». «Los okupas son cuatro negros de Senegal». Son solo algunas de las frases que una alumna del Proyecto Escala ‘Fuerte de San Cristóbal’ asegura haber escuchado durante meses en el aula y en las prácticas de un curso de albañilería. Según denuncia, nunca fueron frenadas por los responsables del programa. Al contrario: le recomendaron «ser más tolerante».

Detrás de esa denuncia está Raquel Ariza, vecina de Badajoz, que durante más de veinte años trabajó como autónoma en un negocio familiar. Tras la pandemia buscaba un empleo más estable, y el Proyecto Escala —financiado por el Ayuntamiento de Badajoz, el Servicio Extremeño de Empleo (Sexpe), fondos europeos y la Junta de Extremadura— parecía encajar: formación práctica en albañilería y un contrato posterior con el consistorio.

Al principio todo transcurría «con normalidad». El curso estaba compuesto por unas 60 personas distribuidas en varias especialidades, con mayoría masculina —alrededor del 85%— y solo cuatro mujeres. A los tres meses de formación, los alumnos debían pasar a formar parte de la plantilla municipal durante nueve meses, con contrato laboral.

Para Raquel, aquello representaba una oportunidad real. «Me gustaba sentirme útil, estar en la calle y aprender cosas nuevas», recuerda. Pero pronto, como relata esta pacense, y como ya adelantó el diario El Libre, esa ilusión se transformó en una pesadilla.

Un ambiente «tóxico»

El método de enseñanza, según Raquel, consistía en dejar a los alumnos «solos durante horas para buscar información». Ese tiempo derivaba, como dice, en charlas que rápidamente degeneraban en «comentarios ofensivos».

Raquel sostiene que escuchó con frecuencia frases de carácter homófobo, racista y machista: que «las mujeres denuncian en falso para meter a los hombres en el calabozo» o que «si yo tuviese un hijo gay, lo echaría de casa o directamente lo mataría», entre otras.

También recuerda comentarios despectivos sobre las mujeres en los que se hablaba de «tener una novia estrenada» o se cuestionaba que las oposiciones estuvieran diseñadas para favorecer al sector femenino. Según su relato, era «imposible que los monitores no escucharan» estas expresiones, «porque ocurrían en clase y en prácticas al aire libre», incluso mientras el grupo «vestía uniformes con el logotipo del ayuntamiento», detalla.

Raquel relata que intentó corregir la situación: primero pidiendo respeto a sus compañeros, después trasladando su malestar al monitor y a la tutora. La respuesta, dice, fue que «exageraba» y que «debía aceptar las opiniones de los demás».

El trato de la tutora, insiste, fue «especialmente duro». Según su relato, la acusó de ser «intolerante», de tener un «carácter soberbio» y de que eso le impediría encontrar empleo. «Me sentía cada vez más revictimizada», admite.

Raquel insiste en que no se trata de una experiencia aislada. «Yo no era la única que se sentía así, pero mis compañeros tenían miedo. De que les echaran o de meterse en problemas», relata. Según su testimonio, varios de los alumnos de la formación «no se atreven a dar la cara». «Me han llegado experiencias cercanas, de personas que han acudido a este centro y han tenido que ocultar su orientación sexual porque los insultos a los ‘maricones’ eran diarios y nadie intervenía. Esto no es nuevo, lo nuevo es que ahora yo lo he denunciado», lamenta esta pacense.

Charla de igualdad

En junio, seis meses después del inicio del curso, se organizó un módulo sobre igualdad. Para Raquel, como relata, fue insoportable: asegura que tuvo que salir varias veces del aula para contener la ansiedad. En un momento, cuenta que un compañero afirmó que «algunas mujeres son putas porque les gusta». Cuando lo enfrentó, según narra, fue llamada a dirección y reprendida por su actitud.

Poco después acudió a la consulta de su doctora, donde sufrió una crisis de ansiedad. Desde entonces permanece de baja médica.

Respuestas oficiales

Convencida de que «no podía callar», Raquel remitió una carta a la concejala de Formación, Sol Giralt, y a la dirección del Sexpe. En ella pedía que se establecieran normas claras para evitar comentarios ofensivos en horario laboral. Asegura que nunca pidió expedientes ni sanciones personales.

El ayuntamiento, en una respuesta oficial, niega que se hayan producido comportamientos ofensivos en el marco del curso. La Concejalía sostiene que, tras recibir el escrito de Raquel, se elaboró un informe según el cual «dentro del ámbito formativo no se realizan comentarios de carácter machista, xenófobo u homófobo» y que «ni los alumnos ni el personal docente han presenciado comportamientos ofensivos dirigidos hacia la alumna en cuestión». Asimismo, señalan que el «el Centro de Formación no puede hacerse responsable de las opiniones vertidas por los alumnos dentro del marco de conversaciones privadas».

La respuesta del Sexpe ofrece una versión distinta. En su informe, al que ha tenido acceso este periódico, reconoce que «parte del alumnado manifestó haber escuchado en distintas ocasiones comentarios inadecuados o fuera de lugar, relacionados con cuestiones de género, orientación sexual o creencias personales». Precisa, además, que estos comentarios no iban dirigidos contra nadie en particular y que se produjeron fuera de la supervisión del personal docente.

Raquel Ariza permanece de baja médica desde el 18 de junio por ansiedad. Reconoce que se siente «aislada» y que ha perdido un año de su vida en un proyecto que empezó con ilusión y acabó generándole un fuerte desgaste emocional. «No tengo fuerzas para buscar trabajo ni para seguir formándome», admite. «Creo que lo que pedía era de sentido común, porque nadie debe aguantar eso», concluye esta pacense.