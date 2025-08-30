Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, figura histórica del empresariado extremeño

Antonio Masa Godoy, figura clave en la vida empresarial y social de Extremadura, ha fallecido este sábado en Badajoz a los 83 años tras una larga enfermedad.

Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la Universidad Complutense de Madrid, ejerció como profesor de Teoría Económica en la Universidad de Extremadura y fue hijo del exalcalde pacense Antonio Masa Campos. Su primera etapa pública estuvo ligada a la política: fue diputado en las Cortes Constituyentes entre 1977 y 1979 y participó en la fundación de Unión Democrática Española, formación integrada después en UCD.

Sin embargo, su huella más profunda se dio en el ámbito empresarial. Fundó y presidió la Confederación de Organizaciones Empresariales de Badajoz (Coeba) y, poco después, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), organismos que lideró durante más de tres décadas. También dio el salto a la patronal nacional, llegando a ser presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE, desde donde defendió a la pequeña y mediana empresa española.

Más allá de la representación patronal, Masa desempeñó cargos de relevancia en instituciones financieras y sociales de la región: presidió la Caja Rural Provincial de Badajoz entre 1972 y 1984 y fue secretario del Consejo Económico Interprovincial de Extremadura y Huelva.

El funeral se celebrará mañana domingo a las 11.00 horas en la parroquia de San José.