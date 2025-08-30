El PSOE de Badajoz reprocha al PP su "pasividad" tras la denuncia de una alumna por comentarios machistas y racistas en un curso de albañilería

El Grupo Municipal Socialista de Badajoz ha acusado al equipo de gobierno del PP de “pasividad” ante la denuncia de una alumna del curso municipal de albañilería, que asegura haber tenido que soportar comentarios machistas, racistas y homófobos sin que nadie interviniera.

Los socialistas reaccionan así a la información publicada por este medio, en la que la participante del Proyecto Escala ‘Fuerte de San Cristóbal’ relataba que durante meses escuchó expresiones ofensivas en clase y en las prácticas, hasta el punto de tener que darse de baja médica por ansiedad.

La portavoz del grupo, Silvia González, ha criticado que lo más preocupante no son solo las frases escuchadas, sino “la respuesta de siempre: restar importancia, maquillar, justificar… exactamente lo que perpetúa la impunidad”.

El PSOE sostiene que este caso refleja la ausencia de políticas de igualdad en el ayuntamiento, al carecer de una Concejalía específica y de un Plan de Igualdad en marcha. En relación con la reacción de parte del personal docente, que pidió a la alumna “ser más abierta” y aceptar todas las opiniones, González ha sido tajante: “No todas las opiniones son respetables. Hay opiniones que son denigrantes y ofensivas, y no se pueden poner al mismo nivel que el respeto y la igualdad”.

El grupo socialista ha trasladado además un mensaje directo de apoyo a la denunciante: “No estás sola. Te creemos, has hecho lo correcto y aquí estamos: contigo”. Según González, su valentía “merece el respaldo unánime de las instituciones y de la sociedad” y debe servir para exigir un cambio inmediato en la gestión municipal.

“El PP no puede seguir cerrando los ojos ante situaciones de machismo, racismo y homofobia que ocurren en espacios públicos municipales”, ha concluido la portavoz, para quien cada comentario ofensivo constituye “una agresión que no puede tolerarse”.