Vecinos de Las Moreras en Badajoz alertan del riesgo de incendio por la falta de desbroce

"Convivir entre maleza y pasto que puede arder en cualquier momento" no es plato de buen gusto para nadie. Esta es la situación que denuncian vecinos de Las Moreras. Se quejan de la falta de desbroce en algunas zonas cercanas a la Avenida de Málaga. Los residentes aseguran que la vegetación cubre parte de la carretera y esto supone "un peligro". Al igual que "las ratas y cucarachas" que atrae la maleza "y entran en las casas", aseguran.

Los vecinos dicen que el consistorio pacense desbroza la zona "una vez al año", normalmente en "una fecha cercana a la Feria de San Juan". Pero para los residentes, no es suficiente. Aseguran que “la madre selva”, como se refieren ellos a parte de la maleza, queda intacta y no es eliminada.

A pesar de que afirman haber intentado contactar con el ayuntamiento en varias ocasiones para resolver esta situación, aseguran que no hay respuesta. “El problema es que no nos dan solución y al final seguimos con la maleza en el mismo sitio", cuentan. El consistorio, por su parte, asegura que "no han recibido ninguna incidencia al respecto".

En llamas

La madrugada del 20 de agosto este área fue prendida en llamas por un pirómano. Las personas que vivían por la zona, asustados por lel fuego, decidieron intentar apagarlo con sus propias mangueras, mientras esperaban la ayuda de los bomberos, que al llegar al lugar terminaron de extinguirlo. “A las cinco y media de la mañana escuchamos como si estuviera lloviendo. Mi hija y yo nos despertamos por el ruido, al mirar por la ventana vimos que había un incendio. Habían prendido fuego a la maleza por la parte queda a la carretera”, cuenta una vecina que prefiere mantenerse en el anonimato. Ahora, el miedo de los residentes, es que esto pueda volver a ocurrir. "En cualquier momento puede volver a salir ardiendo”, lamentan.

Imagen del fuego provocado en la madrugada / Cedida

Según informa otro de los vecinos esa noche ardieron también dos contenedores ubicados en una zona cercana.

Sin embargo, el pasto no es el único material de la zona que puede ser inflamable. La zona está repleta de latas, bolsas de plástico y basura en general que puede arder con facilidad. De esto mismo se quejaba otra de las residentes del barrio. “La zona está llena de escombros y cosas tiradas por el suelo, aquí nadie hace nada, estamos dejados de la mano de Dios”, denuncia.

Imagen de la basura ubicada en la zona / Jota Granado

El miedo de algunos de los ciudadanos que residen cerca del lugar es tal, que estarían dispuestos a eliminar ellos mismos la maleza, pero por miedo a posibles represalias no lo hacen. “Mi marido me ha dicho varias veces que deberíamos hacer lo posible por eliminarlas nosotros mismos, pero es una zona pública y no queremos meternos en problemas”, relata.

Según ha informado el Ayuntamiento de Badajoz a este periódico “se revisará nuevamente la zona”.