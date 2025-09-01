Suceso
Atropellada una mujer de 43 años en un paso de peatones en Badajoz
La víctima ha sido arrollada por un vehículo pickup y ha tenido que ser rescatada por los bomberos
Rebeca Porras
Badajoz
Una mujer de 43 años ha resultado herida este lunes al ser atropellada por un vehículo pickup, conducido por un hombre de 69 años.
El suceso ha tenido lugar en la calle Corte de Peleas esquina con la calle Almendralejo, sobre las 7.30 horas, cuando la víctima se encontraba cruzando un paso de peatones.
Hasta el lugar se han desplazado los bomberos de Badajoz que han tenido que sacar a la mujer de debajo del vehículo, donde había quedado atrapada. Una vez liberada y, según los datos aportados por el 112 Extremadura, la víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario. En principio, las lesiones que ha sufrido no parecían revestir gravedad, aunque, de momento, no ha trascendido el parte oficial con su estado.
