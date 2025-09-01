Vecinos a oscuras
La avenida Ricardo Carapeto de Badajoz cumple tres noches a oscuras por una avería del alumbrado
El ayuntamiento asegura que los técnicos están trabajando en la reparación
La avenida Ricardo Carapeto, en el barrio de San Roque, lleva tres noches sin iluminación debido a una avería que ha dejado fuera de servicio el alumbrado público de la zona. Al caer la noche, los vecinos solo cuentan con la luz de los establecimientos abiertos y de los semáforos para poder transitar.
Desde el ayuntamiento han confirmado a este medio que se está trabajando en la reparación de la incidencia, registrada el pasado viernes por la noche, aunque todavía no se ha logrado restablecer el servicio.
Por el momento, se desconoce tanto el origen como el alcance exacto de la avería.
El año pasado en La Paz
Una situación similar se vivió el pasado verano en la barriada de La Paz. Durante cuatro noches, las calles permanecieron completamente a oscuras, coincidiendo con las obras de adecuación de los aparcamientos que acometía el ayuntamiento. El apagón afectó a ocho vías entre las avenidas del Perú, República Dominicana y la autopista, dejando sin luz a centenares de vecinos.
La falta de alumbrado, unida a la presencia de maquinaria, materiales de construcción y aceras levantadas por las obras, generó un fuerte malestar vecinal y obligó a muchos residentes —en su mayoría personas mayores con problemas de movilidad— a recurrir a linternas o a la luz de los teléfonos móviles para moverse por su propio barrio. Además de la incomodidad, los vecinos alertaron entonces del riesgo de caídas y de la sensación de inseguridad en la zona.
