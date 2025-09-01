El Ayuntamiento de Badajoz compra 616 metros de toldos para calles comerciales del Casco Antiguo

Aún están por definir qué tramos de las calles del Casco Antiguo más comerciales dispondrán de toldos de quita y pon. El proyecto que los comerciantes esperaban como sombra de mayo y que se ha retrasado, toma un nuevo impulso. El Ayuntamiento de Badajoz acaba de licitar la adquisición de 616 metros cuadrados de toldos que instalará en calles que todavía tiene que decidir y que prevé consensuar, según explicó ayer el concejal de Comercio, Eladio Buzo.

La colocación de toldos de quita y pon sujetos a postes para evitar anclarlos en las fachadas es un proyecto que Buzo anunció en octubre de 2024 con cargo a la partida de 654.000 euros que concedió la Junta de Extremadura para revitalizar el comercio en el Casco Antiguo, que no pasa por su mejor momento.

La cuantía reservada para los toldos es de 120.000 euros e incluye, además de instalar los nuevos, retirar los de la calle San Juan, deteriorados por la falta de mantenimiento, como el propio ayuntamiento reconoce en el pliego de condiciones.

Hace más de dos años, en abril de 2023, el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, anunció que el ayuntamiento retiraría los toldos de San Juan. Su intención era sacar un contrato porque el servicio municipal de Vías y Obras carece de medios para trabajar en altura. Estos toldos se colocaron en 2008 a iniciativa de la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo para el Centro Comercial Abierto. Cuando se instalaron, hubo vecinos que se quejaron porque quitaban luz a una calle que es sombría.

"En mal estado"

El pliego de condiciones para la adquisición de los nuevos admite que los de San Juan «se encuentran en muy mal estado», lo que justifica su retirada.

El mismo pliego avanza la instalación en las calles Virgen de la Soledad y Menacho. Pero el concejal de Comercio aclara que están por definir en qué tramos se colocarán. Se acordará con la empresa que resulte adjudicataria. Serán de quita y pon porque la idea es colocar los postes a los que se sujetarán y que los toldos permanezcan entre los meses de mayo o octubre, los de más calor. Buzo señala que cuentan con estudios sobre la necesidad de proyección de sombra en determinadas calles, pero insiste en que es una «decisión abierta». La pretensión es colocarlos en el entorno comercial de Menacho y el Casco Antiguo. Sería «una primera prueba», de manera que se valorarían los resultados para seguir colocándolos en otros espacios. «Veremos cómo van quedando».

En la partida de la Junta, el ayuntamiento incluyó mejorar la iluminación de calles del Casco Antiguo y colocar maceteros colgantes en las farolas de algunas vías céntricas para embellecer estos espacios. Además, Buzo anunció la colocación de rótulos luminosos en las farolas con el eslogan ‘Badajoz ciudad de compras’ y retirar los tótems del Centro Comercial de Menacho.