Solidaridad
El Banco de Alimentos de Badajoz busca voluntarios para la Gran Recogida
Este año se celebrará los días 7y 8 de noviembre
El Banco de Alimentos de Badajoz necesita manos que estén dispuestas a ayudar.
Los próximos 7 y 8 de noviembre se celebrará en toda España la Gran Recogida, "la acción solidaria más importante y de mayor visibilidad que aborda cada año la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y sus 54 bancos asociados", explican desde el colectivo nacional.
En Badajoz, la situación de voluntarios está más mermada que de costumbre. Es por eso que desde la delegación pacense han hecho público un llamamiento para que aquellos ciudadanos que quieran echar una mano, se inscriban. Toda ayuda es bienvenida.
"¿Tienes unas horas libres?", comienzan diciendo. "Hazte voluntario del Banco de Alimentos de Badajoz. El voluntario aporta unos recursos humanos con el efecto multiplicador que ello conlleva. Es una opción ética y una forma de vida. Aportan un valor añadido difícilmente cuantificable a priori, pero claramente observable en sus efectos: el ser, dar, participar, ayudar, acoger, decidir, denunciar, compartir, proyectar…".
Los interesados en echar una mano deben inscribirse en este enlace.
En el formulario hay que indicar nombre y apellidos, así como el teléfono de contacto. También se puede elegir en qué zona se quiere colaborar, así como el día y la hora con disponibilidad.
Tras ello, será el Banco de Alimentos el que contacte con los posibles voluntarios.
