Guardia Civil
Detenido cuando circulaba cerca de Badajoz con dos kilos de marihuana y hachís ocultos en la rueda de repuesto
Se trata de un ciudadano inglés que ocultaba en su coche 29 paquetes de droga envasados al vacío
Agentes de la Guardia Civil han detenido a un ciudadano inglés cuando circulaba por la carretera BA-020 (Badajoz-Campomaior) dentro del término municipal de la capital pacense, con dos kilos de marihuana y resina de hachís ocultos en la rueda de repuesto.
Los hechos ocurrieron en la mañana de este pasado sábado, cuando la Guardia Civil que realizaba un control en la carretera BA-020, interceptaron un vehículo con placas de matrículas inglesas que circulaba con dirección a Portugal.
Durante la identificación de su conductor, los agentes observaron que mostraba "un excesivo nerviosismo y comportamiento esquivo", por lo que ante las sospechas de que pudiera ocultar algo, realizaron una minuciosa inspección del vehículo, en cuya rueda de repuesto hallaron 29 paquetes perfectamente envasados al vacío que contenían 2.000 gramos de cogollos de marihuana y 92 gramos de resina hachís, de los que se podría obtener en el mercado ilícito unas 6.400 dosis.
Ante estos hechos, la Guardia Civil detuvo al conductor por un delito contra la salud pública, que ahora investiga la procedencia de la droga intervenida, que supuestamente tendría como destino la localidad portuguesa Santiago de Guarda, actual residencia del ahora detenido.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Badajoz.
