La iglesia de Santa Catalina atrapa a Gabrielle Gaessle en Badajoz

El Proyecto Arteria presenta en la iglesia de Santa Catalina de Badajoz una exposición individual de la reconocida artista suiza Gabrielle Graessle (Zúrich, 1956).

Licenciada en diseño gráfico en la Escuela de Arte de Zúrich, Gabrielle Graessle es una artista con un ideario íntimo que transita entre el lenguaje pop y la sencillez infantil. Este lenguaje personal que la artista domina lo representa en temas cotidianos y experiencias vividas, moda, juegos, películas, automóviles o animales son representados magistralmente por Gabrielle. Representaciones que despiertan en un principio simpatía y, seguidamente, admiración al espectador.

Este imaginario expresivo que normalmente Gabrielle expresa en grandes formatos, aquí los ha llevado a cabo con el propósito de inundar de belleza y color el espacio, piezas donde la artista ha usado distintos materiales. Obras de rigor gestual, todas ellas intuitivas, figurativas y abrumadoramente bellas.

La exposición, que permanecerá hasta el 16 de noviembre, se titula ‘Husch husch...atrápame’ recoge una serie de obras donde el imaginario de Gabrielle ha dado rienda suelta a una asociación de obras gestuales, expresivas y singulares que muestran la maestría de la artista.

Gabrielle Graessle vive y trabaja en Almería. Su obra ha sido expuesta en numerosas instituciones nacionales e internacionales, entre ellas en Pulpo Gallery, Murnau am Staffelsee, Germany. Ainori Gallery, Lisboa. Alzueta Gallery, Madrid. Simchowitz Gallery, Los Angeles, USA. Freight and Volume Gallery, New York City, USA. Bla Bla, Jouen Gallery, Seoul, South Korea. Mickys Art, Melbourne, Australia. Alzueta Gallery, Barcelona, Spain. Belvedere Art Space Dubai, Dubai y United Arab Emirates.

El horario de la iglesia de Santa Catalina es, de martes a viernes: de 17.30 a 19.30 horas. Los sábados, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.00 horas y, los domingos, de 11.30 a 13.30 horas.