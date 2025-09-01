María Terrón Bru expone 'Entre suturas' en Badajoz
María Terrón Bru expone ‘Entre suturas’ desde este miércoles, 3 de septiembre, en la sala VS22 de Fundación CB, en la calle Virgen de la Soledad.
Se trata de un proyecto fotográfico que fusiona dos mundos: el de la sanidad y el de la imagen. Nace como trabajo de fin de grado en Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen, impulsado por la experiencia profesional en quirófano de su autora, enfermera desde 2010.
Este proyecto fue realizado en el Hospital Universitario de Badajoz, desde finales de 2023 hasta la actualidad. La serie propone una mirada íntima y honesta al día a día dentro de un bloque quirúrgico. A través de la fotografía, se revela lo que habitualmente permanece oculto: la complejidad emocional, la tensión, la empatía, la concentración y el compañerismo que conviven detrás de cada intervención.
Más allá de la imagen típica del bisturí y la bata verde, ‘Entre suturas’ invita a reflexionar sobre lo humano dentro de lo técnico. Un retrato visual de un entorno marcado por el esfuerzo, la entrega y la vida en estado de espera constante.
