Sanidad
Un nuevo médico se incorpora este martes al centro de salud de Talavera la Real
Los vecinos llevan varias semanas movilizándose por la falta de facultativos
Un nuevo médico se incorpora a partir de este martes al centro de salud de Talavera la Real. Así lo ha anunciado la alcaldesa, Manuela Sancho, a través de sus redes sociales, después de que se lo comunicara la gerencia del Área de Salud de Badajoz.
La alcaldesa ha confiado en que con esta contratación, las consultas vespertinas que se han implantado y la vuelta de los facultativos que están de vacaciones se recupere «poco a poco» la normalidad de las consultas médicas. Además, ha deseado una pronta recuperación de los dos que están de baja.
La demora en las citas para consultas y recetas por la falta de médicos en el centro de salud han llevado a los vecinos a movilizarse, protagonizando concentraciones para exigir más facultativos y una atención sanitaria «digna».
En una reunión con los afectados, los responsables del Área de Salud de Badajoz se comprometieron a ampliar las consultas presenciales por la tarde para reducir la lista de espera, pero los vecinos consideran que esa solución solo es "un parche", por lo que reclaman la contratación urgente de más médicos.
La Consejería de Salud y Políticas Sociales aseguró que las consultas vespertinas extraordinarias se seguirían ampliando en función de las necesidades asistenciales» para garantizar la atención sanitaria a los usuarios ante la merma de médicos.
En la plantilla había cinco, más uno parcial, pero dos están de baja y el tercero, de vacaciones.
