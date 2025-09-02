Anuladas las elecciones de la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz por un posible defecto de forma

Contratiempo judicial para las elecciones a la presidencia de la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz. Este colectivo cofrade se encontraba inmerso en pleno proceso electoral. Este iba a culminar el domingo con la jornada de votación.

Dos candidaturas optaban a presidir esta asociación. Una encabezada por Juan Antonio Silva y otra por Raúl Tinoco. Todo estaba avanzaba según lo previsto hasta que la junta rectora que trabajaba para el buen funcionamiento de dicho colectivo recibió un burofax en el que se solicitaba la nulidad del proceso. "Alegaban, entre otras cosas, un defecto de forma a la hora de convocar este proceso", informa Ricardo Becerra, presidente de la asociación.

Petición de nulidad

En concreto, han sido tres asociados quienes han planteado esta reclamación, según afirma Becerra: "Ha habido tres asociados que han presentado por medio de una abogada un burofax en el que solicitaban el proceso de convocatoria de elecciones por defecto de forma en sus alegaciones". Al mismo tiempo, asevera que la convocatoria de este proceso electoral se ha realizado como en ocasiones anteriores creyendo que cumplía con todos los requisitos y la legalidad.

La asociación ha contratado un servicio jurídico para asesorarse y siguiendo sus directrices han decidido, "para no causar ningún perjuicio a nadie", paralizar el proceso y posponerlo para que "no haya ningún tipo de duda ni mínimo atisbo de parcialidad".

Becerra de nuevo presidente

En el burofax alegaban que la convocatoria "no estaba ajustada a derecho según los estatutos y otras muchas cosas más", que por el momento desde la asociación no quieren hacer público hasta que se comunique a sus asociados. Ante esta situación, la junta rectora ha decidido anular el proceso y esto ha generado otros movimientos en el colectivo. Ricardo Becerra apunta que "este proceso se inicia con el cese de la junta directiva anterior por el que convocaban elecciones y con esta anulación se retrotrae al 9 de junio", un día antes del cese. Esto hace que Becerra vuelva a convertirse en presidente de la asociación.

Ricardo Becerra, presidente de la Asociación de Costaleros y Capataces 'San José', en su sede. / Andrés Rodríguez

El próximo paso que darán desde este colectivo es reunirse la junta directiva, algo que ocurrirá el próximo fin de semana. Posteriormente, en las próximas fechas, se convocará una asamblea general extraordinaria que "marcará el devenir, junto a los estatutos, de los procesos electorales de la asociación". Todo dentro de los plazos que "marca la ley y lo que asesoren los servicios jurídicos".

La intención es que esto ocurra lo antes posible para que el rumbo de la asociación continúe sin ningún contratiempo, aunque Ricardo Becerra señala que es "un retraso que nadie quiere que se produzca".

Desde la asociación esperan que las dos candidaturas continúen presentándose e incluso puedan presentarse alguna más.

Reacciones de los candidatos

Por su parte, los candidatos han reaccionado a esta nulidad del proceso electoral. La candidatura de Raúl Tinoco ha emitido un comunicado en el que muestran su desacuerdo por la paralización de las elecciones y señalan que nunca en los 36 años de vida de la asociación se ha paralizado un proceso electoral realizándose las convocatorias de igual manera en las anteriores ocasiones. Así, apuntan que miembros de las dos candidaturas han formado parte de procesos electorales previos sin que hubiera ningún error.

Tinoco y su equipo aseveran que el "único objetivo ha sido que las elecciones se celebren en las urnas, con la participación libre de todos los socios, y que cada asociado pueda expresar con su voto" y destacan que su trabajo siempre se ha hecho "con seriedad, cercanía y respeto". Algo que, según ellos no ha cumplido la candidatura de Juan Antonio Silva. "Ha basado su estrategia en impugnaciones y comentarios en redes sociales en lugar de en propuestas y trabajo electoral", afirman en el texto. Según informan, se realizó una primera impugnación "antes de la publicación oficial de candidaturas, por lo que fue rechazada de pleno al no ajustarse a plazos" y otra también "desestimada al carecer de fundamento suficiente".

Raúl Tinoco informa en su comunicado que continuarán con su candidatura: "Seguimos adelante con más fuerza que nunca, convencidos de que nuestra labor debe estar siempre al servicio de la asociación".

Juan Antonio Silva, por el contrario, no ha querido entrar en valoraciones al no disponer de la información oportuna y a la espera de reunirse con su equipo. Eso sí, asegura que la información la recibió el lunes por la noche: "La he recibido como un jarro de agua fría", señala.

Este cofrade señala que sus intenciones es que "se alcance una solución". Así, señala que nunca ha querido la guerra y que siempre ha "querido la unión".

"Preocupados y disgustados"

Buscando la paz y el menor daño a la asociación se enfrenta Ricardo Becerra a esta situación: "Estoy preocupado y disgustado, pero vamos a intentar minimizar el daño que pueda sufrir la asociación".

En este sentido, asegura que seguirá al mando del colectivo hasta que haya elecciones evitando prolongar los plazos para que el nuevo equipo elegido pueda trabajar en base a su proyecto de cara a la Semana Santa de Badajoz 2026.