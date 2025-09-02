El arte del gelato italiano conquista Badajoz

Los amantes del helado están de suerte. Hace unas semanas ha abierto una nueva heladería en Badajoz, que llega directamente de Italia, dispuesta a seducir a los paladares más exigentes. Es 100% artesanal y trabaja solo con ingredientes frescos y naturales, ofreciendo materia prima de la mejor calidad.

Se llama "Primitivus Gelato", se encuentra en la calle Franciso Pizarro número 4 y, aunque su local de 25 metros cuadrados pueda parecer pequeño, tiene el espacio idóneo para este tipo de negocios, según nos cuentan Antonio Marrone y su hijo Claudio, los dueños recién llegados de Italia que han apostado por Badajoz después de tantear otras ciudades como Sevilla o Málaga. "Vimos una oportunidad de negocio clara en el centro histórico de Badajoz, que es una ciudad grande pero pequeña a la vez y con su gente amable", explican. Ambos han trabajado en el sector, pero ahora es diferente, el negocio es familiar, la elaboración es propia y reconocen que los números no son tan importante como la satisfacción de ver a sus clientes contentos. "Buscamos que el hecho de tomar un helado sea una experiencia gastronómica", añaden.

De Italia a Badajoz: la autenticidad del helado artesanal

Todas sus recetas están elaboradas con ingredientes frescos y naturales, sin aditivos y con bajo nivel de azúcar (un 15%), pero lo más llamativo es que en su carta pueden encontrarse sabores de distintas partes del mundo, como el de avellana Piemonte IGP de Italia, la pasta de cacao 100% procedente de América y Asia, la vainilla de Madagascar o Tahití o el chocolate blanco con manteca de cacao puro de Venezuela.

Todos cuestan a partir desde los 3.50 euros y entre las sugerencias más llamativas están el que lleva mascarpone y salsa de frutas, el de café expresso o el de pistacho, que es uno de los más demandados junto a los de chocolate.

Los más golosos los tienen de caramelo salado, stracciatella o fior di latte, un tipo de helado italiano clásico elaborado a base de leche, nata y en ocasiones mantequilla. Resulta curioso también el de higos, un fruto que llega directamente de una finca de Badajoz o el de amarena, que es una variedad de cereza ácida, similar a la guinda, y que está poco visto en otros establecimientos similares.

Los viernes además tienen un sabor especial: el helado de vino de Oporto, que los clientes esperan con ganas. "La gente prueba y reconoce al momento la calidad, la frescura y el sabor puro de cada ingrediente", presume Claudio.

Sabor en su estado más puro

Y el secreto...no está en la masa, sino en tres procesos de obligado cumplimiento que garantizan el sabor y la textura de cada una de las recetas. La pasteurización, la maduración y la mantecación. Todo ello acompañado de una buena conservación en una vitrina clásica italiana que protege los helados de la luz y la contaminación del aire, evitando además que se produzcan cristales de hielo.

Por el momento heladerías italianas solo hay una en Extremadura, que es esta, aunque Antonio y Claudio no descartan abrir una segunda tienda -también en Badajoz- en la zona de valdepasillas o los alrededores de El Corte Inglés.