Conato de incendio en bus urbano de Badajoz en el cruce de Fernando Calzadilla con la ‘autopista’

Susto en un autobús urbano de Badajoz. El vehículo de la empresa Tubasa ha empezado a echar humo de manera intensa por la parte posterior del mismo pasadas las 13.30 horas.

Más de una decena de personas viajaban en la línea 6 en él cuando ha ocurrido el siniestro y han abandonado el bus a toda prisa para evitar sufrir daños.

“El problema ha sido mecánico”, asegura Paco Flores, jefe de guardia del parque de Bomberos de Badajoz. Concretamente, humo se ha generado en la parte posterior del vehículo debido a una obstrucción del filtro de partículas.

Daniel, el conductor del autobús, asegura que todo ha sido muy rápido: “Ha sido todo en cinco segundos. Me han avisado que había humo, he parado el motor y cuando he bajado estaban llegando los bomberos y la Policía”, asegura.

Aun así, reconoce que ha sido un momento tenso por la responsabilidad por los usuarios y por el propio bus.

Al lugar del suceso se ha desplazado una autobomba del parque de Bomberos de Badajoz y el vehículo de mando que han refrigerado el bus “quedando en un susto”. Según Flores, al llegar a tiempo y refrescar el bus con agua ha evitado que saliera ardiendo y el siniestro fuera a más.

El lugar en el que se ha producido el suceso ha generado un pequeño atasco de tráfico al ser uno de los cruces con mayor tránsito en el centro de la ciudad. Por ello, se han trasladado una patrulla de Policía Local que ha ordenado la circulación para que no se bloquearan dos de las arterias de Badajoz.