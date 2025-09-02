Consulta toda la programación de la Noche en Blanco 2025 de Badajoz

Estas son todas las actividades que se podrán vivir y disfrutar en Badajoz la noche del sábado, 6 de septiembre.

Plaza de España

La inauguración tendrá lugar en ese enclave a las 21.30 horas y durará media hora. En este caso corre a cargo de 'Enclave góspel Extremadura'.

A partir de las diez de la noche, habrá distintas actividades de animación: 'Selfie con el T-Rex', con un photocall y videocall; 'Cabinas literarias', una experiencia personal que conecta la literatura y la poesía con el visitante; cuatro pases del show 'Swing & white', en el que jóvenes y mayores podrán bailar swing e incluso competir por un trofeo (a las 22.00, 23.20, 00.40 y 02.00 horas) y 'Flama', un espectáculo visual destinado a todos los públicos que tiene tres pases (a las 22.45, 00.05 y 01.25 horas).

Plaza de la Soledad

A las 22.00 horas, Willy Wilazo pone sobre el escenario su mestizaje musical extremeño. Rumba, reggae y ritmos latinos sonarán.

A las 23.30 horas el grupo Entrenotass tocarán versiones de pop, flamenco y reggae, así como temas propios.

A las 00.45 horas será el turno de Corazón del suroeste, una banda pacense con reminiscencias de folk o country.

Plaza de Cervantes (San Andrés)

Bajo el lema 'Música bajo las estrellas', la plaza de San Andrés se convierte en un escenario abierto a cultura, música y expresión artística.

22.00 horas: Whisky Fuego, banda extremeña que fusiona blues y rock.

23.15 horas: Happy new years, grupo pacense.

00.30 horas: La tabarra quartet band, banda cómico-festiva que combina humor y música.

01.45 horas: Whatever! Grupo pacense que combina hard-rock y nu-metal.

Plaza de Santa María

Entre las 22.00 horas y las 03.00 horas se instalará 'Barrio' en la plaza de Santa María, un videoarte que indaga en las diferentes personalidades que conforman una comunidad. Está organizada por el artista Rodrigo Luxon y el hostelero Julián Monge.

Plaza Alta

A las 22.00 horas, concierto del grupo Solaris.

A las 23.30 horas, concierto de Indianápolis: lo mejor del indie en español.

A las 01.30 horas, concierto de Senda: tributo a Héroes del Silencio.

Jardines de La Galera

De 22.00 a 03.00 horas se podrá visitar 'Galera Experience', una actividad que invita a recorrer el espacio en silencio y con los sentidos abiertos. Toda la zona se convertirá en un espacio sensorial con luces, susurros y detalles.

Plaza de San Atón

A las 22.00 horas, teatro Chiquitina.

A las 23.00 horas, Dubbi Kids 10 aniversario.

A las 00.00 horas, Blancanieves Supers.

Además, entre las 22.00 horas y las 02.00 horas habrá talleres infantiles.

Taller Leroy Merlín de cometas japonesas y pulseras con glitter. Habrá tres pases: a las 22.00, a las 23.15 y a las 00.30 horas.

Taller para adultos 'Haz tu cuadro' y 'Crea tu tabla de quesos'.

Taller de decoración de maceteros. Habrá cuatro pases.

Taller de decoración de galletas. Habrá cuatro pases.

Taller de acuarela con Belén Caldito 'Marbelay'. Habrá tres pases.

Taller Filtirés de serigrafía.

Taller 'Los fantasmas de la Noche en Blanco'.

Taller 'Laboratorio de personajes' de técnicas básicas de creación de personajes de cómic.

Plaza Minayo

De 22.00 a 03.00 horas habrá talleres de diferentes disciplinas artísticas. La escritura, la pintura infantil y para adultos, la cerámica y el barro o la fotografía toman protagonismo en este enclave.

Paseo de San Francisco

A las 22.00 y a las 00.45 horas, gala internacional de circo 'Pasen y vean'.

Talleres de técnicas circenses de la mano de La Rota para niños de a partir de 4 años.

Vacas Flakas en la escuela de circo Espacio La Rota de Badajoz / Santi García

Plaza López de Ayala (Las Descalzas)

De 22.00 a 03.00 horas se desarrollará 'Arde la calle', una noche de poesía escénica. Además, habrá una jam session de poesía.

Plaza de San José

De 22.00 a 00.00 horas habrá un pasacalle de folklore extremeño organizado por la asociación Coros y Danzas de Badajoz. Este comienza en la plaza de San José y discurre por plaza de la Soledad, plaza de Minayo, plaza de Cervantes (San Andrés), plaza de España y termina en la plaza Alta.

Museo Luis de Morales

En este enclave se podrán ver entre las 22.00 y las 03.00 horas diferentes exposiciones. En la sala principal estará 'Bajo el agua hay tiempo y flores', de Carmen de Mayos. En el patio, una exposición colectiva de fotografía, 'Sombras duras', de la mano de la Agrupación Fotográfica Extremeña (AFE).

A las 22.00 horas actuará Emilio el Mago. A las 23.15 horas, la cantante melódica Rocío Miló. A las 00.30 horas, Marisol Verde a la voz y Lolo Iglesias a la guitarra recordarán a Chavela Vargas. A las 01.45 horas, Esther Merino actuará de la mano de Ñoño Santiago.

La cantaora Esther Merino. / La Crónica

MUBA

El Museo de Bellas Artes mantendrá sus puertas abiertas de 22.00 horas a 03.00 horas para poner a disposición del visitante todas las exposiciones temporales y permanentes.

Meiac

El Museo Extremeño e Iberoamericano de de Arte Contemporáneo también tendrá una noche de puertas abiertas que se alargará hasta las 03.00 horas. Allí se podrá ver su colección (en el sótano), 'La nueva ca-sa-có-mo-da' de Florentino Díaz (planta tercera), los espacios de memoria (planta segunda), 'Historias de familias de Ana Vidigal' (planta primera) y la colección Extremadura 'Maestros de la modernidad' (en la entreplanta).

Museo Arqueológico

El Museo Arqueológico Provincial estará abierto para que todo aquel que lo desee pueda realizar una visita libre entre las 22.00 horas y las 03.00 horas. Allí se podrá ver el patio porticado y la colección 'Rostros del Turuñuelo'.

Los rostros del Turuñuelo, uno de los hallazgos más importantes del yacimiento. / La Crónica

Museo del Colegio de Veterinarios

El Colegio de Veterinarios abre su museo de 22.00 a 01.30 horas. En los salones de la sede se podrá ver una exposición de material e indumentaria veterinaria a lo largo de los años, así como vestimenta del siglo XIX. Serán visitas guiadas. La primera es a las 22.00 horas y las siguientes, con una hora de diferencia. El cupo máximo de los grupos es de 25 personas.

Catedral de Badajoz

La Catedral Metropolitana San Juan Bautista de Badajoz realizará visitas guiadas de 40 minutos de duración. Estas comienzan a partir de las 22.00 horas y terminan a las 02.30 horas, y tendrán una frecuencia de 20 minutos. Se entra por la puerta del Cordero (la más cercana al ayuntamiento).

Ermita de la Soledad

La ermita de la patrona se abre y realiza visitas guiadas por la parte superior del templo. Serán de 22.00 a 03.00 horas.

Iglesia de la Concepción

El templo se abre de 22.00 a 03.00 horas con visitas guiadas que tendrán lugar cada 20 minutos.

Ayuntamiento de Badajoz

El palacio municipal organiza visitas guiadas al salón de plenos y el salón Conquistadores. Serán a las 22.30, 23.30, 00.00, 00.30. 01.00, 01.30 y 02.00 horas. Tendrán una duración de 30 minutos y un aforo máximo de 50 personas por grupo.

Edificio de la Giralda

Se podrán visitar los balcones de la primera planta entre las 22.00 y las 03.00 horas.

Claustro de San Agustín

A las 22.00 horas, recital de poesía acompañada por piano.

A las 23.00 horas,conciertoo de Rodrigo Parejo 'Lotus trío'.

A las 00.15 horas, poesía y jazz con 'Secretos que contar'.

01.30 horas, 'Meninos das laranjas', concierto de música extremeña y alentejana.

Espacio cultural Santa Catalina

De 22.00 a 03.00 horas se abre al público para que pueda ver la exposición temporal 'Husch Husch... atrápame', de Gabrielle Graessle.

Concejalía de Cultura

Se celebra 'Off en blanco Volumen III' de 22.00 a 03.00 horas.

A las 22.00 y 02.00 horas, el estudio de danza Ana Baigorri representa 'Misterio'.

A las 23.00 horas la compañía María Lama pone en escena 'Femmes'.

A las 00.00 horas, la compañía Movimiento Danza teatro de Lara Martorán representa 'Calyptra'.

A las 01.00 horas, la compañía María Lama interpreta 'Mushoku'.

Casas consistoriales

En la planta baja y la primera planta del edificio se podrá ver 'Descubriendo un mundo en miniatura', una exposición de maquetas y figuras organizada por la Asociación de Modelismo Estático de Badajoz.

Archivo histórico municipal

Entre las 22.00 y las 03.00 horas se podrá ver la exposición 'La escuela de Artes y Oficios - Siglo XIX y XX'.

Biblioteca de Santa Ana

De 22.00 a 03.00 horas, se desarrollarán las actividades 'Chapas, capa y acción: noche de héroes', un photocall de superhéroes y un taller de chapas personalizadas.

Teatro López de Ayala

A las 22.00 horas actuará Pedro Calero 'Trío Power', jazz en directo. A las 00.30 horas habrá otra actuación musical por confirmar.

El Hospital - Centro Vivo

Tendrá sus puertas abiertas de 22.00 a 03.00 horas. Se podrá ver la exposición 'Metamorfosis del movimiento' del escultor portugués Ricardo Gigante en la sala Vaquero Poblador. En la galería central estará 'Arte y ciencia, Epinegética'.

A las 22.00 horas Truca Circus representa 'Sopla'.

Monumentos abiertos

De 22.00 a 03.00 horas abren Puerta de Palmas, la torre de Espantaperros, la de Santa María, la de los Acevedo, el edificio de La Galera, el yacimiento arqueológico del Alpéndiz y el fuerte de San Cristóbal.

La Alcazaba, por su parte, disfrutará de una ruta nocturna llamada 'La Alcazaba y el espíritu de Ibn Marwan'. Será a las 22.00 horas y el punto de encuentro serán las Casas Mudéjares.

La puerta del Alpéndiz y el Camino Cubierto serán escenarios de recreaciones históricas. Habrá rutas interpretativas y monólogos de Lady Smith. Los pases son cada una y duran 30 minutos. Además, habrá un muestrario de uniformes y materiales de época organizado por Arba.

Coade

En el Colegio Oficial de Arquitectos expondrá la colección del artista pacense Adrián Rolo acompañada de música en directo de 22.00 a 03.00 horas.

Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País

Hasta la una de la mañana se podrá visitar libremente la exposición 'Don Antonio Rodríguez-Moñino en la biblioteca de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País'.

Cartel anunciador de la exposición. / CEDIDA

Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación

La facultad de la Alcazaba estará abierta hasta las tres de la mañana. En la planta baja se podrán visitar los murales realizados por 'Chino'. También se realizará un programa de radio en directo en Onda Campus. En la primera planta habrá un 'Guernica' realizado por la asociación Screart.

Comandancia de la Guardia Civil

Hasta las tres de la mañana se podrá visitar de forma libre el patio de la comandancia, donde habrá una exposición de medios materiales y móviles de diferentes unidades de la Guardia Civil: el Seprona, Tráfico, la Unidad de seguridad ciudadana y los Geas.

Diputación de Badajoz

Entre las 22.00 y las 03.00 horas se podrá visitar de forma libre el salón de plenos y el patio de columnas, así como la exposición de escultura 'Bestiario de María Leal Da Costa' en la sala Vaquero Poblador.

Conservatorio Juan Vázquez

Durante toda la noche habrá actuaciones de forma ininterrumpida a cargo de alumnos y profesores.

Conservatorio Bonifacio Gil

Las puertas estarán abiertas de 22.00 a 03.00 horas para que aquellos interesados hagan un recorrido por el centro. Además, habrá micro-conciertos a cargo de los profesores.

Estudio taller Jorge Juan

En este estudio habrá exposiciones de fotografía, escultura y técnicas mixtas a cargo de Daragh Walls Kennedy, Jorge Juan y Luis Píriz.

Estudio taller Ramón de Arcos

La entrada será libre. Habrá exposición y pintura en directo.

Espacio VS22

Se podrá visitar de forma libre de 21.30 a 03.00 horas. Se podrá ver la exposición 'Entre suturas', de María Terrón Bru y 'El tiempo a través del sonido', de Miguel Macías Domínguez.

Escuela de interpretación Createatro

Se representarán monólogos de humor bajo el nombre 'No quiero más dramas en mi vida'. Habrá tres pases: a las 23.00, 00.00 y 01.00 horas.

Además, habrá un flashmob y sesiones de micro abierto.

Asociación Todos iguales, todos legales

De 22.00 a 02.00 horas habrá actuaciones de bailes sudamericanos así como exposición de fotos y trajes típicos.

Galería Arte joven

De 22.00 a 0.00 horas se podrá ver la exposición 'Fenómenos atmosféricos' del artista José Macías González, un conjunto de obras pictóricas realizadas con óleo y pasta relieve. También habrá una actuación musical a cargo del acordeonista Javier Tejeda Miranda.

Sociedad Círculo Pacense

Las puertas estarán abiertas de 22.00 a 03.00 horas. Habrá una actuación musical a cargo de Agustín Portalo y Alan Robertson, así como karaoke.

Galería Ángeles Baños

De 22.00 a 01.00 horas se podrá ver la exposición 'Cuerpos celestes' del artista Emilio Gañán.

Espacio Montesinos, 22 - Fundación CB

Abierto de 21.30 a 01.00 horas, se podrá ver de forma libre la exposición de Florencio Monje 'Sri Lanka: el caos tranquilo', además de la pinacoteca de Fundación CB 'Badajoz, la ciudad retratada (1978-2020). También estará abierta al público la terraza.

Escuela de narrativas Mirada y voz

De 22.00 a 03.00 horas habrá juegos narrativos y talleres creativos.

Espacio Tú eres arte

Exposición 'Formas' de JP Amores.

Sala Artex

Exposición de Ramón de Arcos.

Escuela de tamborileros de Badajoz

De 22.30 a 23.30 horas se realizará una masterclass de tamboril.

A las 23.00 horas comienza un pasacalles que discurrirá por la calle Chapín, plaza de San Agustín, José Lanot, plaza de la Soledad, San Pedro de Alcántara, Luis de Morales, Alonso Céspedes y Chapín.

A las 0.00 horas, exhibición musical en los balcones de la iglesia de San Agustín.