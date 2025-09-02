Está en prisión provisional desde el 21 de agosto
Deniegan la puesta en libertad del detenido por el fuego del puente Real de Badajoz
Ha recurrido ante la Audiencia Provincial y está a la espera de la resolución
EFE
El varón de 33 años detenido como presunto autor de un incendio en el entorno del Puente Real de Badajoz permanece en prisión provisional desde el pasado 21 de agosto, ya que se está a la espera de avances en la investigación judicial.
Su abogado, Carlos Espada, ha explicado que el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz desestimó la pasada semana el recurso de reforma presentado por el que se solicitaba que finalizase la prisión provisional sin fianza, al entender que no había motivos para esta situación. Por ello, está pendiente ahora de la resolución de la Audiencia Provincial sobre el recurso de reforma y subsidiario de apelación presentado.
También se está a la espera de conocer el juzgado de instrucción al que corresponde la investigación, lo que se determinará en breve.
Se investiga si esta persona provocó este incendio voluntariamente, ya que alegó en su declaración que arrojó una colilla mientras bajó a la zona a orinar, sin intencionalidad alguna, y también si está relacionado también con los fuegos que se han producido durante el verano en distintas zonas del perímetro de la ciudad.
- El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la venta de la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
- Retiran una multa a un vecino de Badajoz que fue sancionado por portar medicamentos
- FOTOGALERÍA | El último adiós de Badajoz a Antonio Masa Godoy
- El arte del gelato italiano conquista Badajoz
- Atropellada una mujer de 43 años en un paso de peatones en Badajoz
- Amigos de Badajoz sobre el derrumbe de la muralla de la alcazaba: 'Hay que buscar el origen de las humedades y ponerle remedio
- Conato de incendio en bus urbano de Badajoz en el cruce de Fernando Calzadilla con la ‘autopista’
- Abandonados