El juicio por el crimen de la educadora de Badajoz ya tiene fecha: el 19 de septiembre

El juicio por el crimen de la educadora Belén Cortés Flor en Badajoz ya tiene fecha: los tres menores acusados de su muerte se sentarán ante la jueza el próximo 19 de septiembre. La vista será a puerta cerrada y está prevista una única jornada, aunque podría haber cambios y prolongarse durante más días, pues están citados a declarar más de una treintena de peritos y testigos.

El juicio está señalado cuando se habrán cumplido 6 meses de su muerte violenta, ocurrida el pasado 9 de marzo en un piso de cumplimiento de medidas judiciales. Belén Cortés, natural de Castuera, tenía 35 años y la noche de los hechos se encontraba sola en la vivienda a cargo de cuatro menores.

Los tres acusados, dos chicos de 14 y 15 años cuando sucedieron los hechos, y una adolescente de 17 años, se enfrentan a penas de entre 5 y 8 años de internamiento en régimen cerrado por un delito de asesinato, que es de lo que los acusan la fiscalía y la acusación particular, ejercida por Raúl Montaño, en representación de los familiares de la víctima.

El ministerio público pide que los dos varones, a los que considera los presuntos autores materiales del crimen, se les impongan 6 años y a la adolescente, 5 años, al entender que actuó como cómplice de los anteriores.

La acusación particular, por su parte, solicita que los tres sean condenados por asesinato y se les imponga el máximo castigo previsto en la Ley de Menor: 6 años de internamiento en régimen cerrado para ellos y 8 años para ella. La indemnización global que reclama a la Junta de Extremadura, bajo cuya tutela estaban los menores, y de forma subsidiaria a sus familias supera de largo el medio millón de euros.

Además del delito de asesinato, las acusaciones pública y particular imputan a los tres un delito de robo con violencia, por supuestamente apoderarse de pertenencias del piso tutelado y de la propia Belén Cortés, y al menor de 15 años, otro contra la seguridad vial por conducir sin carné.

Mientras, dos de las defensas de los menores niegan la participación de sus representados en la muerte de la educadora, por lo que han solicitado en sus escritos provisionales su absolución, según confirmaron ya a este medio José Duarte, abogado del chico de 15 años, y Leopoldo Torrado, que defiende a la adolescente. El letrado del tercer inculpado, Antonio Pitera, no quiso pronunciarse con respecto a esta causa.

El crimen de Belén Cortés tuvo lugar la noche del 9 de marzo en un piso de cumplimiento de medidas judiciales para menores ubicado en la calle Benquerencia, en la Urbanización Guadiana. Este recurso, dependiente de la Junta de Extremadura, estaba gestionado por la empresa Cerujovi.

La trabajadora se había incorporado a su puesto apenas dos horas antes de los terribles hechos. En la vivienda residían los tres acusados y otro menor, que, según trascendió, fue quien dio la voz de alarma de lo ocurrido. Los dos chicos habían retornado al piso después de haber estado fugados durante varios días. La Guardia Civil los había localizado en Villafranca de los Barros, donde presuntamente robaron en una cafetería. También se les imputan otros delitos que supuestamente habrían cometido durante su fuga.

La investigación de la Policía Nacional determinó que la educadora fue golpeada y murió por asfixia. En la vista se determinará el grado de participación de cada menor en los hechos, pero la fiscalía y la acusación particular sostienen que los dos chicos de 14 y 15 años fueron quienes presuntamente la agredieron y mataron, sin que la adolescente de 17 años interviniera para evitarlo. Por el contrario, consideran que ella colaboró supuestamente en el robo en el piso y de las pertenencias de Belén Cortés, entre ellas las llaves de su coche, con el que los tres huyeron en dirección a Mérida.

Fuga y accidente

En su fuga, tuvieron un accidente con el vehículo, que abandonaron, pero llegaron a su destino haciendo autostop. Al llegar a la capital emeritense, se separaron. La Policía Nacional localizó primero a la adolescente, después de que una vecina alertara de que se había encontrado con una chica desorientada. A los chicos los encontraron refugiados en un portal de un bloque de pisos.

Tras su detención, los tres fueron trasladados a la Jefatura Superior de la Policía en Badajoz. Tras comparecer en los juzgados, se decretó su internamiento cautelar en régimen cerrado en el centro Marcelo Nessi de Badajoz por un periodo de 6 meses, medida que se ha prorrogado al no haberse celebrado el juicio en este tiempo.

El crimen de Belén Cortés causó conmoción en todo el país y llevó a compañeros de toda España a alzar la voz para denunciar las penosas situaciones en las que trabaja este colectivo y reivindicar mejoras que evitaran en el futuro que este terrible suceso se volviera a repetir.