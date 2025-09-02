Loly Vázquez regresará al Ayuntamiento de Badajoz tras la marcha de Sol Giralt

La todavía concejala del PP en el Ayuntamiento de Badajoz Sol Giralt Ballesteros ya tiene repuesto en la corporación municipal. Sol Giralt abandonará sus responsabilidades municipales, porque son incompatibles con el desempeño en su nuevo cargo en la Junta de Extremadura, ya que ha sido designada por la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, para sustituir a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía, Empresa y Comercio.

Sol Giralt es la responsable hasta ahora en el ayuntamiento de las concejalías de Ifeba, Formación y Empleo y Relaciones con Portugal.

Píriz presentó su dimisión ayer lunes para pasarse a la empresa privada, según anunció a través de sus redes sociales. Pocas horas han sido suficientes para que tenga reemplazo. En este caso, lo sustituye la concejala popular de Badajoz quien, a su vez, con su marcha a Mérida deja un hueco en la bancada popular del consistorio, que ocupará la siguiente en la lista del PP en las últimas elecciones municipales de mayo de 2023. Se trata de la profesora Loly Vázquez Rafael, que ha confirmado que volverá a entrar en el ayuntamiento.

Loly Vázquez ya fue concejala en la anterior legislatura, cuando formó parte de las listas que encabezaba el entonces candidato popular, Francisco Javier Fragoso. No entró en un primer momento en la corporación. Lo hizo después de que en enero de 2023 presentase su dimisión el que había sido concejal de Juventud, Francisco Javier Pizarro, que tomó esta decisión tras dar positivo en un control de alcoholemia mientras conducía. Loli Vázquez entró a pesar de que quedaban pocos meses para que terminase la legislatura. No le tocaba a ella, sino a Pilar Montero, que la precedía en la candidatura, pero rechazó su turno porque quería continuar con su trabajo en el colegio Nuestra Señora de Fátima.

Con la salida de Sol Giralt y la entrada de Loly Vázquez, el alcalde Ignacio Gragera tendrá que reorganizar el reparto de delegaciones en el equipo de gobierno municipal.

El nombramiento de Sol Giralt en la Junta se hará efectivo la próxima semana. Hoy está previsto que comparezca en la presentación de la Feria de la Caza y de la Naturaleza (Feciex), que se celebrará del 11 al 14 de septiembre. Será posiblemente su última rueda de prensa como concejala en el ayuntamiento pacense. Antes de su responsabilidad política municipal, trabajó durante dos años en la secretaria de la alcaldía, siendo ya alcalde Ignacio Gragera.

