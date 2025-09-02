El mercado de Almossassa no llegará a las plazas de San José ni de Santa María en Badajoz

La fiesta que conmemora la fundación árabe de Badajoz volverá a copar el último fin de semana de septiembre. Almossassa centra su programación lúdica entre el 26 y el 28 de septiembre con una importante novedad: no habrá mercado árabe en las plazas de San José (aún en obras para sustituir el pavimento y la red de agua) ni de Santa María, donde está el Museo de la Ciudad Luis de Morales. Los puestos se extenderán desde la plaza Alta a la de Sáez de Buruaga (donde está el Museo Arqueológico) y espacios del interior del recinto de la Alcazaba.

El concejal de Cultura, Antonio Casablanca, confirma que tanto en San José como en Santa María habrá decoración alusiva a la fiesta, pero no puestos. Casablanca no achaca este cambio a la obra de la plaza de San José, pues cuando se empezaron a elaborar los pliegos para contratar el mercado desconocía si los trabajos estarán terminados a finales de mes. El concejal remarca que su intención es ir «subiendo poco a poco» el mercado de Almossassa a la Alcazaba y en esta edición ha visto la ocasión. Apunta además que el presupuesto se ha incrementado y se podrá llevar el mercado al interior del recinto.

¿Cuántos puestos se instalarán?

El ayuntamiento ha publicado este martes el pliego de condiciones para contratar la organización del mercado, con un canon de 7.200 euros y un mínimo de cien puestos instalados. Según recoge el pliego de condiciones, el número de puestos destinados a la alimentación no puede exceder del 15% del total. Al menos habrá tres teterías y dos dedicados a la venta de ropa árabe, de hombre, mujer y niños, además de turbantes y la posibilidad de incluir accesorios.

Entre las actividades a desarrollar, habrá un espectáculo de inauguración, nueve pasacalles, una velada poética-musical, un campamento árabe, cuatro talleres de artesanía, cuatro pasacalles de animación, una exposición de cetrería, una exposición de elementos árabes, un concierto al aire libre y dos cuentacuentos.

Almossassa está declarada Fiesta de Interés Regional desde 2018. Este año se cumplen 1.150 de la fundación de la ciudad por Ibn Marwan.