Retiran una multa a un vecino de Badajoz que fue sancionado por portar medicamentos

Un vecino de Badajoz ha conseguido que la administración retire una sanción de 750 euros después de demostrar que la caja de pastillas que portaba en la vía pública formaba parte de su tratamiento médico y estaba respaldada por receta oficial.

El suceso se produjo a comienzos de este 2025. Cuando J.M., vecino de Badajoz, asegura que circulaba por una de las calles del Casco Antiguo cuando dos agentes de la Policía Local lo interceptaron mientras llevaba una bolsa de la farmacia. Según cuenta, los agentes lo multaron al considerar que se trataba de un medicamento que no podía transportarse libremente. Según su testimonio, él llevaba la receta médica, además del ticket, e insistió a los agentes para acudir, si fuera necesario, al establecimiento para verificar la compra.

A pesar de sus reiterados intentos por mostrar la documentación que exigían, como relata, fue multado. «No entiendo qué pasó. No tenían motivos para hacerlo», señala.

La sanción inicial permitía al afectado a recurrir. En su escrito, presentó tanto la receta médica como el justificante de dispensación de la farmacia. «Ese papelito es el que te da la farmacéutica, donde pone cuándo tienes que volver. Con eso quedó claro que era un tratamiento recetado», explica.

Pocos días después de interponer el recurso, la administración respondió favorablemente y retiró la sanción de 750 euros. «Era evidente, se veía que estaba todo en regla», afirma. «Me pararon más de lo normal, me pidieron identificarme varias veces y me trataron como si llevara algo ilegal, cuando en realidad era mi medicación de siempre», relata J.M.

Versión municipal

Según el afectado, en el momento que fue llamado por los agentes mostró la receta médica. La Policía Local, en cambio, aseguró ayer a este medio que no se multa a ningún ciudadano ni se le requisen medicamentos «siempre que se presente receta en el momento que se requiere».

Desde el cuerpo informan, además, que existen pastillas sujetas a especial control- como psicotrópicos, estupefacientes o ansiolíticos- que requieren obligatoriamente la presentación de receta para poder ser portados en la vía pública, y cuya falta de acreditación puede derivar en intervención e incluso en sanción administrativa. En este caso, una multa de 750 euros que ha sido retirada.