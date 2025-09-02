Usuarios del centro de salud de Talavera la Real: "No hay un nuevo médico, es una reincorporación"

«No hay un nuevo médico, es una reincorporación». Con estas palabras los vecinos de Talavera la Real que encabezan las movilizaciones por la falta de médicos en su centro de salud han desmentido a la alcaldesa, Manuela Sánchez, quien el lunes, a través de sus redes sociales, informó de la llegada de un nuevo facultativo. «No es una contratación», insisten los usuarios, que lamentan que presentar así la reincorporación de uno de los médicos «puede generar confusión y falsas expectativas a la población».

Los afectados mantienen que la situación sanitaria en la localidad se mantiene: «continúa sin solución real y la falta de personal persiste», asegura su portavoz, Antonio Luis Fernández. Por este motivo, han convocado una nueva concentración de protesta -la tercera- el próximo sábado, a las 9.30 horas, ante el centro de salud para exigir la cobertura «completa» de todas las plazas.

«No contamos con todos los médicos de atención primaria necesarios, no se cubre adecuadamente la atención pediátrica ni la matrona, y cuando los profesionales de guardia deben desplazarse a atender otras urgencias, el centro queda desatendido», enumeran los vecinos.

Como ejemplo, citan el caso de un paciente que este martes acudió al centro de salud con un problema en el oído: «solo había dos médicos en el centro, de los que uno tuvo que salir a una urgencia y el otro estaba completamente saturado, por lo que no pudo ser atendido», denuncian. A su juicio, esta situación refleja «claramente el colapso y la precariedad» de la atención sanitaria en estos momentos en Talavera la Real.

Los afectados, a través de un comunicado, recuerdan que también reclaman más plantilla en Urgencias: «puede haber un solo equipo de guardia para cinco pueblos, porque cuando surge una urgencia el resto de la población queda desatendida», justifican. Lo mismo, añaden, ocurre con la ambulancia, pues consideran que una es «insuficiente» para garantizar la seguridad de todos los vecinos.

Reclamaciones

Según los usuarios, la Gerencia del Área de Salud de Badajoz los desmintió asegurando que no había reclamaciones de pacientes, pero ellos defiende que sí se intentaron presentar. «Las trabajadoras han indicado a muchos vecinos que las reclamaciones que ya venían hechas desde casa no se recogían y que debían registrarse en Mérida u otro registro».

Por este motivo, quieren dejar claro que las quejas o solicitudes se pueden entregar personalmente «en cualquier centro de Atención Primaria, en los Servicios de Atención al Usuario, en Centros de Atención Administrativa de la Junta o en Unidades de Registro de la misma Administración y también a través de la app del SES.