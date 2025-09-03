38 artistas retratan cuatro décadas de Badajoz

La sede de Fundación CB, en el número 22 de la calle Montesinos, acoge desde este miércoles la exposición colectiva ‘Badajoz, la ciudad retratada 1978-2020’, en la que 38 artistas extremeños comparten su visión personal de la ciudad a través de 46 obras.

En sus lienzos, papeles y otros soportes, plasman espacios emblemáticos, rincones íntimos y escenas urbanas. No solo reflejan lugares muy reconocibles por todos, como el Guadiana o la alcazaba, sino que también han captado el paso del tiempo por ellos desde sus distintas sensibilidades.

Entre los artistas que exponen sus obras, están Tatán, Toto Estirado, Ramón de Arcos, Manuel Gómez Arce, Noja, Cheny, Elías León Batalle, Antonio Martínez Cid, José Fina Corbacho Ortiz, Eduardo Escudero y Ramón Herrero, entre otros muchos. Sus obras no solo dan testimonio del paisaje urbano, sino también de la identidad cultural de Badajoz, desde una mirada profundamente extremeña.

Cada cuadro es una ventana a un lugar concreto, a un instante detenido en el tiempo, a una forma de ver y sentir la ciudad.

La exposición se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas, hasta el próximo 30 de septiembre.