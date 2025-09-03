El Ayuntamiento de Badajoz destina 70.000 euros a la reforma integral del consultorio médico de Villafranco

Una inversión de 70.000 euros para su mejora integral. Es la partida que el Ayuntamiento de Badajoz ha destinado a las obras de reforma del consultorio médico de Villafranco del Guadiana, que se construyó en 1955, cuando se creó la pedanía dentro del llamado Plan Badajoz. El contrato ya se ha licitado y el plazo de ejecución de los trabajos, una vez adjudicados, será de dos meses.

La edificación cuenta con una sola planta, con muros de carga de fábrica y cubierta inclinada de teja. Las obras que está previsto acometer se van a centrar en la mejora del aislamiento térmico del edificio y su adaptación a la normativa actual en materia de accesibilidad.

La actuación incluye cambios en la distribución de las dependencias, ya que se va a habilitar una nueva sala de curas, que estará conectada a las dos consultas médicas. Para ello, se va a adaptar una zona del edificio que ahora no tiene y las consultas se reubicarán en la sala de espera actual, con el objetivo de facilitar la conexión entre estas y la nueva estancia destinada a curas.

Asimismo, se van a demoler los aseos, que se sustituirán por otros adaptados (uno para cada sexo).

El proyecto, según recoge el pliego de condiciones, incluye también la sustitución de la instalación eléctrica, con lo que se pretenden resolver los cortes de luz que se producen en el consultorio médico.

Estas obras se llevarán a cabo a través de una subvención de la Dirección General de Planificación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias de la Junta de Extremadura destinadas a la mejora de consultorios locales.