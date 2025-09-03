El comedor de San Vicente de Paúl de Badajoz, en estado crítico: "La situación es extrema"

La situación que viven en el comedor social San Vicente de Paúl de Badajoz es crítica. Así lo aseveran sus trabajadores: "Nunca hemos estado así". El incremento en los precios, el aumento de usuarios y la merma en las donaciones durante el periodo estival hacen que el estado en que se encuentra sea límite. Llevan desde hace meses reclamando ayuda extra y alertando de la escasez de productos perecederos, aunque en los últimos meses su realidad ha empeorado.

Este comedor social atiende cada día a unos 70-75 usuarios, aunque durante el verano han asumido la prestación de servicio a aquellos vecinos que acuden al otro centro ubicado en la calle Martín Cansado. En total, han dado de comer a unas 150 personas. Este condicionante ha sido el que ha hecho que la situación se complique aún más.

Peor que hace dos meses

La realidad que viven es peor que hace dos meses: "En esta época las familias tienen otra serie de gastos y las donaciones bajan. Además, hemos tenido más usuarios de lo normal", afirma Mercedes Iñesta, trabajadora social del comedor.

Al tener que atender a los usuarios del comedor de Martín Cansado, "las existencias que teníamos han ido desapareciendo". Las estanterías del almacén siguen contando con productos no perecederos, pero los alimentos frescos son muy escasos. "Embutidos, carne, pescado, verdura, fruta, todo eso ha desaparecido", explica. Esto genera que el gasto en la lista de la compra se incremente al tener que comprar más cantidad de este tipo de productos.

Esto hace que el trabajo del cocinero sea aún más gravoso: "Hacer la dieta semanal es un croquis muy grande. Es complicado hacer un menú variado y equilibrado", reconoce Jesús Álvarez, cocinero.

Jesús Álvarez, cocinero de San Vicente de Paúl de Badajoz. / Santi García

Entre un 30 y 40% más de gastos

Además del descenso en las donaciones, están viviendo el incremento de los precios que se registran en todos los hogares. En concreto, entre un "30 y 40% más", según indican desde el comedor. Esto provoca que "se gaste más y se reciben menos aportaciones".

Un cóctel perfecto para que las cuentas de esta institución empeoren por momentos. El resto de gastos fijos también han sufrido aumentos en los últimos tiempos: "Han subido el alquiler, el agua, la luz...", enumeran. Y aseguran que las facturas que antes eran 500 ahora son 800 euros, supone un fiel reflejo "de lo que ocurre en cualquier casa".

Cajones de alimentos en el comedor de San Vicente de Paúl de Badajoz. / Santi García

A la espera de donaciones

"Estamos bajo mínimo, con una necesidad muy importante", aseguran desde esta institución. Para los trabajadores y voluntarios de este comedor supone todo un reto "llegar a fin de semana. Vamos al día". En este sentido, señalan que "nunca se había llegado a este punto". Tanto es así, que esperan que "no peligre la atención que se presta, pero si esta situación continúa podría ocurrir", afirman.

Esta institución está "constantemente optando a subvenciones" que pueden llegar o no. En base a ellas, su estado se alivia temporalmente y apuntan que "llegar a cada fin de año es muy difícil". Esperan que las donaciones vuelvan a incrementarse en Navidad, aunque señalan que no como crecían antes. Aun así, aprecian ese "pico" de aportaciones extraordinarias.

Todos aquellos que quieran colaborar pueden aportar alimentos en la sede del comedor, en la calle San Pedro de Alcántara, en horario de 8.00 a 15.00 de lunes a sábado. También se pueden realizar aportaciones económicas en el número de cuenta (ES33 2085 4500 7303 3022 8444) o a través del código de Bizum (01470). Del mismo modo, hacen un llamamiento a las entidades privadas y empresas para que puedan ayudarlos en estos momentos críticos. "Llamamos a muchas puertas para que colaboren con nosotros. Hay gente que enseguida te dice que sí y otras muchas que no pueden", aseguran.