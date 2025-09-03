¿Qué hacen Diego Andújar y Rossy Stylo en las tiendas del centro de Badajoz?

Si estaban comprando ayer en Arenal, la tienda de la calle Menacho, probablemente se encontrarían con una sorprendente estampa. El bailaor Diego Andújar y la influencer Rossy Stylo, completamente ataviados con trajes regionales, se hacían fotos en distintos enclaves del comercio.

Detrás de esto están José Luis Gómez y Joaquín Sancha, de Sancha Tradición Popular, que han decidido a estos dos conocidos rostros de la ciudad en una editorial de moda con motivo del día de Extremadura. Tras el objetivo, disparando su cámara, Andrés Lope.

Es su manera de reivindicar los orígenes y el carácter luchador de esta región. "Hemos querido casar de nuevo a Cáceres y Badajoz, dos provincias que nunca deben darse la espalda para seguir creciendo, avanzando, prosperando", explican los folkloristas.

Andújar representa a la provincia de Cáceres

Diego Andújar está pasando unos días en Badajoz tras su actuación en la plaza Alta. Acaba de llegar de girar por Latinoamérica con Malinche, la obra de Nacho Cano, y ha acudido a la llamada de 'los Sancha'.

En las fotos lleva una reinterpretación del traje tradicional de Montehermoso. "Joven, con fuerza, con personalidad, mirando al frente y con gran camino aún por recorrer", explican los organizadores, haciendo una similitud entre el artista y Extremadura.

Rossy es Badajoz

La pacense Rosa María Piñero, Rossy Stylo, aparca su mundo virtual para posar ante la cámara llevando una interpretación del traje de gala de mujer de Villanueva de la Serena.

"Una mujer madura, madre, amante, profesional y empoderada que acoge, ama y que tiene mucho que ofrecer aún", dicen 'los Sancha' sobre la elección de esta influencer para protagonizar el editorial.

"Dos provincias que no deben darse la espalda"

El objetivo de crear esta editorial no es otro que celebrar el día de la región con arte y con reivindicación. Para ellos, la unión de ambas provincias es fuerte porque "mirando siempre al frente, puede conseguir lo que nosotros, los extremeños, queramos hacer con nuestra tierra. Debemos seguir unidos, firmes y luchar juntos por un futuro que puede ser todo lo prometedor que nosotros queramos".

Además, 'los Sancha' aseguran que la región también debe sacar pecho de que "abrimos nuestras puertas al mundo para acoger y ofrecer todo lo que tenemos".

"No seremos nunca más un pueblo silencioso ni acomplejado. Sencillo y humilde sí, pero orgulloso de lo que somos".