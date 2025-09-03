Ayuntamiento de Badajoz
Elena Salgado asumirá las concejalías de Sol Giralt tras su marcha a la Junta
Giralt renunciará a su acta en el próximo pleno del mes de septiembre
Elena Salgado será la persona que asuma las funciones de Sol Giralt tras la marcha de esta última a la Junta de Extremadura a ocupar el puesto de secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Consejería de Economía.
Ignacio Gragera ha decidido que sea la actual concejala la que asuma las delegaciones que se quedan sin delegada. Giralt renunciará a su acta en el pleno municipal del mes de septiembre.
Será entonces cuando Salgado se convierte en concejala de Ifeba, Formación, Empleo y Emprendimiento y UPB.
A día de hoy, Elena Salgado es concejala de Protección animal, Sanidad, Prevención de riesgos laborales y servicios médicos.
- El arte del gelato italiano conquista Badajoz
- El Ayuntamiento de Badajoz saca a concurso la venta de la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
- Retiran una multa a un vecino de Badajoz que fue sancionado por portar medicamentos
- Conato de incendio en un bus urbano de Badajoz en el cruce de Fernando Calzadilla con la ‘autopista’
- FOTOGALERÍA | El último adiós de Badajoz a Antonio Masa Godoy
- Atropellada una mujer de 43 años en un paso de peatones en Badajoz
- La Policía Nacional interviene en una pelea entre cuatro personas en San Roque
- El Ayuntamiento de Badajoz compra 616 metros de toldos para calles comerciales del Casco Antiguo