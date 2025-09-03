Espartaco recogerá un premio en la Feria de la Caza de Badajoz

El exmatador de toros y ganadero Juan Antonio Ruiz Espartaco será uno de los protagonistas de la 34 edición de la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica (Feciex), que se celebra del 11 al 14 de septiembre en la institución ferial de Badajoz (Ifeba). Espartaco acudirá el sábado 13 (11.00 horas) a recoger el premio al Mejor Montero en la gala de Ferox Todomontería, que entrega los premios Podenqueros.

El exmatador Juan Antonio Ruiz Espartaco. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

No será el único galardón que se conceda en este feria. Además, el Premio Ibérico Feciex se ha otorgado en esta edición a la Asociación de Jóvenes Cazadores Extremeños, Jocaex, que cumple diez años y aglutina a más de 1.500 jóvenes, lo que la convierte en la mayor asociación juvenil cinegética de España, según ha destacado durante la presentación de la feria, la todavía concejala de Ifeba, Sol Giralt, que compareció con la directora de la feria, Pepa Dueñas.

Giralt apuntó que Feciex es una de las ferias referentes de Ifeba. En esta edición ocupará los 10.000 metros cuadrados de superficie cubierta y 20.000 de espacio exterior, así como algunos tramos del Guadiana en los que se desarrollarán concursos de pesca, para los que el río ha tenido que limpiarse de nenúfar. En concreto, en Las Baldocas tendrá lugar el Concurso Internacional de Pesca Deportiva la mañana del sábado. Ese mismo día se celebrará con medios de flotación el Trofeo ibérico Bass-Feciex. Además, como novedad, la Asociación de Mosqueros de Badajoz (Amoba) ofrecerá una demostración de pesca con mosca para niños mayores de 8 años. Entre las actividades con contenido de naturaleza, se celebrará un taller de Birdwatching en el Guadiana para descubrir el patrimonio ornitológico del río, con avistamientos el viernes y el domingo.

Más de cien actividades

Durante los cuatro días que dura la feria se desarrollarán un centenar de actividades. La exposición central es una de las que genera mayor expectación. En esta ocasión se centra en la ‘Colección Javier López de Ceballos. Palabra de cazador’. Fundador de Espacaza, apasionado de la alta montaña, ejerció durante más de 40 años como profesional. Además, el programa incluye la exposición ‘Descubre las especies cinegéticas’, dirigida a niños y jóvenes.

No faltará la gastronomía, con ‘Los fogones de la caza’, donde cocineros extremeños trabajarán en directo y habrá degustaciones, durante los tres días de la feria. Como novedad en este feria, Fedexcaza y la Cámara de Comercio de Badajoz han organizado el viernes la jornada ‘El mercado de la carne de caza: oportunidades de comercialización».

La entrada general de la feria cuesta 4 euros.