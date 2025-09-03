El López de Ayala de Badajoz se despide del cine de verano un año más

El ciclo de cine de verano en la terraza del Teatro López de Ayala finaliza este miércoles 3 de septiembre. Se clausura la edición 2025 con la proyección de la película de ciencia ficción️ ‘Dune 2’.

El pase único comenzará a las 22.00 horas y esta cinta no está recomendada para menores de doce años.

Tras la programación de otras cinco películas, este ciclo que hace las delicias de los aficionados al cine culmina con este film que cuenta los episodios que continúan ocurriendo en el planeta ficticio Arrakis. El joven Paul Atreides, el protagonista, se une a la tribu de los Fremen y es ahí donde comienza un viaje espiritual y marcial para convertirse en mesías. Todo ello, mientras intenta evitar el horrible, pero inevitable, futuro que ha presenciado: una Guerra Santa en su nombre, que se extiende por todo el universo conocido.

La venta de entradas se realizará en taquilla y en la página web el mismo día de la proyección. El precio de las mismas será de un euro.