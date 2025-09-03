Piden 6 años de prisión para dos acusados de vender droga en Los Colorines de Badajoz

Seis años de prisión. Es lo que solicita la fiscalía para un hombre de 40 años y una mujer de 39, acusados de presuntamente vender droga a terceros en sus domicilios de la barriada de Los Colorines. Además de la pena de cárcel, el ministerio público pide que a cada uno de ellos se le imponga una multa de 5.000 euros.

Ambos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial el próximo 9 de septiembre. Los hechos se remontan a marzo de 2023, cuando la Policía Nacional observó cómo, «de forma concertada y coordinada y guiados por el ánimo de distribuir sustancias estupefacientes tóxicas», los investigados supuestamente facilitaron un envoltorio a un varón, que fue interceptado a la salida de la vivienda de uno de ellos. Los agentes comprobaron que el paquete contenía 6,09 gramos brutos de cocaína, con un valor en el mercado ilícito más de 1.000 euros.

Según la fiscalía, a finales de mayo de ese mismo año, los acusados, «de igual modo y con idéntico ánimo», entregaron a otra compradora, que había acudido al domicilio de uno de ellos, otro envoltorio, que le fue requisado por la policía al salir de la vivienda del procesado. En esta ocasión, se incautaron 5,89 gramos brutos de cocaína, valorada en 1.345 euros.

Con estos indicios, el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz acordó la entrada y registro en los domicilios de los dos investigados. En el de la mujer, la Policía Nacional halló dos bolsas transparentes que contenían más de 18 gramos de hachís entre las dos, así como 535 euros en metálico.

En la vivienda del otro acusado, muy cerca de la anterior, se incautó una maceta pequeña con marihuana, con un peso bruto de 26 gramos, con un valor de casi 94. En ambos casos, el ministerio público sostiene que la droga iba a ser distribuida a terceros.

Para la fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito continuado contra la salud pública con sustancias que causan grave daño a la salud.

Por su parte, la defensa, en manos de Alfredo Pereira, no comparte el relato del ministerio público y solicita la absolución.