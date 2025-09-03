Sol Giralt: "Estoy muy emocionada por esta nueva etapa, es una oportunidad"

«No estoy nerviosa, estoy contenta». Con estas simples palabras describía este miércoles su estado de ánimo Sol Giralt, en su última rueda de prensa como concejala del PP en el Ayuntamiento de Badajoz. Compareció para presentar la Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza Ibérica. El día anterior se hizo público su nombramiento como secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, tras la renuncia de Víctor Píriz.

Giralt entró en la corporación municipal tras las últimas elecciones municipales. Anteriormente, durante dos años, trabajó como secretaria del que ya era alcalde, Ignacio Gragera.

De todo este periodo en el ayuntamiento realiza «un balance personal y profesionalmente para mí es positivo». «He tenido mucha suerte, en primer lugar de que el alcalde apostase por mí y siempre estaré muy agradecida», señaló, como también lo está por las delegaciones de las que ha sido responsable, «porque las he disfrutado, en algunos casos las he sufrido también, lógicamente, como en todo trabajo», reconoció. Quiso dar las gracias a los equipos de trabajo con los que ha estado.

«Me ha gustado mucho lo que he hecho» y por eso se va con cierta «pena». Al mismo tiempo, dijo estar «muy contenta y muy emocionada por esta nueva etapa que se me abre, es una oportunidad increíble y estoy muy agradecida a la presidenta de la Junta y al consejero por haber pensado en mí». El nombramiento se producirá el próximo martes. En el ayuntamiento entrará la siguiente en la lista del PP, Loly Vázquez, como adelantó este diario.