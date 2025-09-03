El 'Zumbando Pa' 2025 tiene fecha y las inscripciones ya están abiertas

Es una de las citas deportivas más divertidas de Badajoz. El 'Zumbando Pa' 2025 ya tiene fecha y las inscripciones ya están abiertas.

El sábado 4 de octubre, El Faro será de nuevo escenario de esta actividad. Será a las 19.00 horas cuando de comienzo la música y, con ella, las risas y las ganas de colaborar con una buena causa.

Contra el cáncer de mama

Este evento ha reunido ya a lo largo de todas sus ediciones a más de 6.000 personas, y ha recaudado más de 60.000 euros para diferentes causas solidarias. Solo en 2024, reunió a 1.000 participantes y se recaudaron 18.800 €. "Este año, el objetivo es superar esas cifras y seguir demostrando que la unión entre deporte, música y comunidad puede marcar la diferencia", aseguran desde la organización.

Zumbando Pa en su edición 2024. / JOTAGRANADO

Este año la lucha contra el cáncer de mama protagoniza el día y por ello toda la recaudación se donará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), concretamente a la delegación de Badajoz.

Las inscripciones

Desde este lunes se pueden hacer las inscripciones, que tienen un precio de 10 euros. El aforo máximo de la actividad son 1.500 personas.

Para apuntarse, solo hay que pinchar aquí o en la web oficial de la actividad.

La inscripción da derecho a tres 'masterclass' con instructores, la camiseta oficial, una bolsa de obsequios, un ticket para una botella de agua, detalles de los patrocinadores y el acceso a la galería de fotos oficial.