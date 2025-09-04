Badajoz busca su rincón favorito en un certamen fotográfico

La Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Badajoz ha presentado el certamen Mi rincón favorito de Badajoz, una iniciativa que invita a la ciudadanía a mostrar, a través de la fotografía digital, aquellos lugares, paisajes, momentos o detalles que hacen única a la capital pacense.

El concurso, que se celebra en la red social Instagram, se enmarca dentro de un proyecto de alcance nacional y persigue varios objetivos: fomentar la creatividad, promover un uso cultural de las redes sociales y, al mismo tiempo, generar contenidos que no solo tengan valor artístico, sino que contribuyan activamente a la promoción turística de Badajoz.

Una ciudad contada en imágenes

Quienes participen podrán compartir imágenes de lo más diverso: un bucólico atardecer sobre el río Guadiana, una plaza llena de historia, un parque rebosante de vida, una calle poco conocida pero con encanto especial o incluso un plato típico de la gastronomía pacense. La idea es mostrar la ciudad a través de la mirada personal de cada participante, convirtiendo cada fotografía en un relato visual que suma a la construcción de la identidad local.

El concurso se convierte así en una oportunidad para redescubrir Badajoz con otros ojos: los de quienes la viven cada día y encuentran en sus rincones cotidianos un motivo de orgullo.

Cómo participar

La mecánica del certamen es sencilla y accesible. Para concursar basta con:

Tomar una fotografía en cualquier lugar de Badajoz. Se aceptan imágenes realizadas con móvil o con cualquier otro dispositivo digital. Subir la foto a Instagram utilizando los hashtags oficiales: #mirinconfavorito y #mirinconfavoritodebadajoz. Rellenar el formulario de inscripción, disponible aquí, tantas veces como fotografías se presenten.

Un detalle interesante es que el texto que acompañe a la fotografía en Instagram formará parte de la obra y podrá ser valorado por el jurado, de manera que se premiará no solo la calidad técnica de la imagen, sino también la creatividad literaria y la capacidad de transmitir emociones o historias.

Premios locales y proyección nacional

El certamen en Badajoz contará con dos premios locales:

Primer premio : 200 € y la reproducción de la fotografía ganadora en postales, pegatinas y pósteres promocionales .

: 200 € y la reproducción de la fotografía ganadora en . Segundo premio: 100 €.

Pero la recompensa va más allá del ámbito local. La fotografía vencedora en Badajoz representará a la ciudad en el concurso nacional “Mi rincón favorito”, que este año celebra su quinto aniversario y que se ha consolidado como una cita de referencia en el panorama cultural y turístico de España.

El palmarés nacional es especialmente atractivo:

1º premio: 500 €

2º premio: 400 €

3º premio: 300 €

4º premio: 200 €

5º premio: 100 €

10 accésits de 50 € cada uno.

Se trata de un concurso en el que participan representantes de toda España, ya que cada localidad ganadora asegura un puesto en la competición autonómica y, posteriormente, en la gran final nacional. El pasado año, esta cita reunió más de 70 certámenes locales y 8.000 fotografías a concurso, lo que demuestra su capacidad de movilización y su potencial de visibilidad.

Fechas clave

Los plazos ya están definidos:

Inscripción y envío de fotografías : del 1 al 21 de septiembre de 2025.

: del 1 al 21 de septiembre de 2025. Entrega de premios locales : 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo .

: 27 de septiembre, coincidiendo con el . Ganadores nacionales: a partir del 27 de septiembre.

Estas fechas convertirán septiembre en un mes clave para la fotografía y la creatividad en Badajoz, con la posibilidad de que un rincón pacense alcance reconocimiento en todo el país.

Una llamada a la participación

Con esta iniciativa, Badajoz se suma a un proyecto cultural y turístico de alcance nacional que combina tradición y modernidad: por un lado, el aprecio por el patrimonio, la gastronomía y los paisajes locales; y por otro, la frescura de las redes sociales como escaparate creativo y herramienta de difusión global.

Desde la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico se anima a toda la ciudadanía a participar activamente en este certamen, a compartir con orgullo sus rincones favoritos y a formar parte de una gran galería colectiva que muestre al mundo la riqueza y la diversidad de Badajoz.

En palabras de los organizadores, el concurso es mucho más que un certamen: es una invitación a mirar con atención lo que nos rodea, a redescubrir la ciudad desde una lente personal y a demostrar que, en cada esquina, Badajoz guarda un rincón que merece ser contado y compartido.