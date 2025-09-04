'Bestiário': la nueva exposición en Badajoz de María Leal da Costa

Un total de 32 esculturas conforman ‘Bestiário’, la nueva exposición de la artista portuguesa María Leal da Costa (Évora, 1964), que acoge desde hoy, y hasta el próximo 25 de octubre, la sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz.

Suele trabajar temáticamente y la poesía es una de sus fuentes de inspiración. Tanto es así, que, en esta exposición, ha tenido muy presente la figura del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca.

En esta propuesta, el metal, el hierro, la resina y la piedra se transforman en un universo animal lleno de fuerza, delicadeza y vitalidad. Con ella busca concienciar sobre toda la creación para que el público al verla, «sea capaz de sentir y de ser responsables de este hogar común que todos debemos cuidar, respetar y proteger, porque cada vida, por simple o breve que sea, cumple su función, y todas son hermosas y necesarias para el equilibrio», explica la autora.

Animales cercanos y cotidianos como pájaros, vacas, lagartijas, hormigas, arañas, caracoles o un caballo cuya escultura mide dos metros y medio, son algunas de las figuras representadas en esta colección donde la autora ha utilizado técnicas como la soldadura, el corte o el modelado, otorgando movimiento y expresividad a cada una de ellas. Su favorita, ‘El Pájaro azul’, una escultura que ha pintado de color azul y que simboliza mucho más que una figura detenida en el tiempo. El azul, color del cielo y del mar, se convierte en un canto sereno hacia lo infinito.

Naturaleza

María Leal da Costa vive en la isla de las Azores, rodeada de naturaleza y esta ha sido, precisamente, el hilo conductor de su obra. «Permite conectar con nosotros mismos y con la naturaleza que nos rodea», asegura. En la actualidad, tiene un estudio en Marvão, en Quinta do Barrieiro, (Portugal) donde desarrolla su trabajo desde 1999 y donde desarrolla su proyecto, Parque de esculturas del Alentejo.

‘Bestiário’ representa una oportunidad única para disfrutar en Badajoz de la obra de una de las grandes escultoras del panorama artístico portugués.

Puede visitarse de lunes a viernes de 10:00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 21.00 horas. Los sábados solo en horario de mañana.