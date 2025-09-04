La carrera solidaria 'Badajoz contra el cáncer' agota sus 600 dorsales

Dos semanas antes de su celebración, el próximo 14 de septiembre, la carrera solidaria 'Badajoz contra el Cáncer- XII Homenaje a Antonio Pérez' ya había agotado los 600 dorsales disponibles. Este dato demuestra que la prueba, cuya recaudación se destina íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), está marcada en rojo en el calendario de las carreras populares que acoge la ciudad y ha hecho que el Club Maratón de Badajoz, al frente de la organización, se plantee ampliar el número de participantes para la siguiente edición.

Así lo ha avanzado este jueves su presidente, Raúl Montero, que ha presentado esta cita deportiva y solidaria junto a la gerente provincial de la AECC, Macarena Galindo, el concejal de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), Juan Parejo, y el diputado de Cultura, Deporte y Políticas Sociales de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas.

Este año, como novedad, a la carrera de 10 kilómetros y a la caminata de 5, se suman otra vez las pruebas infantiles, tras varios años sin celebrarse en la barriada de La Paz. Así, habrá participantes de los 4 a los 81 años de veteranos como Antonio Estepa, del Club Fondistas Badajoz, que ha acudido a la presentación junto con representantes de otros clubes locales.

La primera prueba comenzará a las 10.00 horas, con salida y meta en la avenida República Dominicana, y transcurrirá por la avenida del Guadiana, el paseo Fluvial, el camino del azud de La Granadilla para regresar al punto de partida (serán dos vueltas). En esta carrera participarán corredores del Club Maratón, el Club de Atletismo Ciudad de Badajoz, el Club Fondistas Pacenses y el grupo Asfas, entre otros.

A las 10.30 arrancará la caminata también desde la avenida República Dominicana, con el mismo itinerario y una sola vuelta. Este año, participarán 40 miembros del Nordic Walking y un grupo de la ONCE con personas con ceguera, a los que acompañarán voluntarios del Club Maratón.

Las pruebas infantiles comenzarán a las 11.15 horas y, tras su finalización, habrá sorteo de regalos y la entrega de premios.

Montero ha animado a los ciudadanos a unirse como público y voluntarios a esta jornada deportiva y solidaria, que tiene como objetivos promover los hábitos saludables de vida, recaudar dinero para la AECC y rendir homenaje a Antonio Pérez González, un vecino de la La Paz que contribuyó al fomento del deporte a través del fútbol y el Club Maratón Badajoz y que falleció en 2010 a causa de un cáncer. Sus amigos decidieron organizar esta carrera al año siguiente para recordarlo y poner en labor su labor y acordaron donar la recaudación a esta misma entidad. Su éxito hizo tuviera sucesivas ediciones hasta 2020, cuando se suspendió por la pandemia. Tras tres años sin celebrarse por esta razón y por las desavenencias surgidas por el cambio del circuito, se recuperó en 2023 con el Club Maratón al frente.

Impulsor del deporte base

"Antonio dio dio mucho por su barrio y nos inculcó el valor del deporte", ha destacado Parejo. El concejal de la FMD ha reconocido que ha recibido muchas llamadas de personas que querían participar en la prueba que abre el calendario de las carreras populares en Badajoz, pero que se han quedado sin dorsal. "Eso es buena señal de que se hace deporte y de que los deportistas son solidarios", ha dicho.

También Cabezas se ha congratulado de que el gesto de unos amigos a Antonio Pérez se haya transformado en una carrera "consolidada", con la que se sigue poniendo en valor su figura como promotor del deporte base.

Tanto el concejal como el diputado han coincidido al destacar el trabajo de la Asociación Española contra el Cáncer con pacientes y familiares y han reiterado el apoyo de las instituciones que representan a esta causa.

2.000 pacientes

Por su parte, la gerente de la AECC ha agradecido a todos los colaboradores su implicación y ha valorado que los fondos que reciba contribuirán a que pueda dar continuidad a sus programas y seguir invirtiendo en investigación. Hasta 2024, la carrera 'Badajoz contra el cáncer' ha recaudado casi 50.000 euros.

Macarena Galindo ha recordado que la asociación cuenta con más de 700 voluntarios y presta atención a 2.000 pacientes, "que no son solo una cifra, son vidas", ha subrayado.

El objetivo de la AECC es alcanzar unas cifras de supervivencia del 70% en el año 2030. Actualmente, son del 55% en el caso de los hombres y del 61%, en el de las mujeres. "Son datos esperanzadores y esta carrera nos ayuda a seguir".