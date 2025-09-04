Las III Jornadas de Periodismo de La Crónica de Badajoz abordan el papel de la mujer en la comunicación

Las III Jornadas de Periodismo, organizadas por La Crónica de Badajoz, cabecera de Prensa Ibérica, con el apoyo de la Junta de Extremaduray la colaboración de Fundación CB, abordan en esta ocasión el decisivo papel de la mujer en el mundo del periodismo y la comunicación. El 10 de septiembre a las ocho y media de la tarde comienza este encuentro especializado con formato de foro de debate. El edificio de la Fundación CB de Badajoz en la calle Montesinos acoge la jornada técnica con acceso libre. Además, los asistentes tendrán la oportunidad de plantear al plantel de expertas, sus dudas, pues habrá un interesante turno de preguntas.

La mesa de debate está compuesta por profesionales extremeñas de acreditada trayectoria en el mundo del periodismo y la comunicación nacional y regional: Ángeles Blanco, periodista de Informativos Telecinco; Beatriz Maesso, directora general audiovisual de Prensa Ibérica y vicepresidenta de la Academia de Televisión; y Rocío Gavira, directora estratégica de Contenidos y Medios en Canal Extremadura.

Ángeles Blanco. / EL PERIÓDICO

Ángeles Blanco Nacida en Badajoz, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Su desembarco en Telecinco fue en 1993, y en esta cadena ha ejercido como periodista hasta la actualidad, pasando por varias secciones, desde la información nacional a la parlamentaria, realizando también coberturas especiales de internacional. En 1997 pasó a la edición y presentación de los informativos de la cadena. Tras una larga etapa compartiendo el fin de semana con José Ribagorda, desde 2024 presenta junto a Isabel Jiménez la edición de mediodía de Informativos Telecinco.

Beatriz Maesso / EL PERIÓDICO

Beatriz Maesso Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, Maesso comenzó su carrera profesional en Antena 3 para asumir después la responsabilidad de dirección general en New Atlantis, Canal Extremadura, Factoría Plural, Comercial TV o La Nueva TV. En 2011 fue elegida directora general de Corporación de Medios Audiovisuales de Extremadura y Administradora Única de las Sociedades Filiales de Radio y Televisión. Tiene también una extensa experiencia en la producción y distribución de numerosos programas documentales y programas de televisión. En la actualidad es la máxima responsable del negocio audiovisual de Prensa Ibérica, grupo editor de La Crónica de Badajoz.

Rocío Gavira. / EL PERIÓDICO

Rocío Gavira Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, su trayectoria profesional siempre ha estado vinculada al mundo de la televisión. Tras pasar por la Cadena SER y Localia TV, se integra en Canal Extremadura, televisión pública extremeña, donde en 2006 estrenó sus informativos. Siempre ha estado ligada a la actualidad regional a través de informativos, programas especiales y tertulias. Forma parte de la plantilla de Canal Extremadura desde 2008 y fue responsable de los informativos de televisión entre 2011 y 2015.

Moderadas por la directora de La Crónica de Badajoz

Las III Jornadas de Periodismo serán moderadas por la directora de la Crónica de Badajoz, Ascensión Romasanta. La directora general de Prensa Ibérica, María Ortiz, dará la bienvenida a los asistentes al encuentro. Por su parte, Elena Manzano, consejera de Hacienda y Administración Pública y Portavoz de la Junta de Extremadura, impulsora de la jornada, también dirigirá unas palabras a los presentes al comienzo de la sesión. La jornada será clausurada por el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera.

A pesar de solo tener tres ediciones las Jornadas de Periodismo se han convertido en referente del debate sobre la actividad informativa en la región. Nacieron coincidiendo con el Centenario del Periódico Extremadura en 2023. En 2024 La Crónica de Badajoz tomó el relevo durante la celebración de su mayoría de edad como diario gratuito líder.

Los periodistas Juan Cruz, Lucía Méndez, Marisol López del Estal y Fernando Jáuregui en las I Jornadas de Periodismo. / SANTIAGO GARCIA VILLEGAS

Historia de las Jornadas de Periodismo

En la primera edición, celebrada en 2023, participaron profesionales de la comunicación como Lucía Méndez Prada, redactora-jefe de El Mundo; Fernando Jáuregui Campuzano, periodista; Juan Cruz Ruiz, periodista, escritor y editor; Guillermina Torresi, jefa de Redacción de Código Nuevo; Daniel Domínguez, subdirector de Investigación en La Marea; y José Bautista, periodista de investigación a lo largo de dos jornadas.

La segunda edición contó con expertos de la talla de Juan Ignacio Gallardo, director de MARCA; Joan Vehils, director de SPORT; Vicente Jiménez, director de AS; y Silvia Barba, periodista deportiva de TVE.

Son jornadas muy participativas, dirigidas a todo tipo de público, en las que los asistentes tienen la oportunidad, durante el turno de preguntas, de plantear sus cuestiones a los ponentes.